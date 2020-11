Isabel Pantoja, repudiada y hundida por su hijo, Kiko Rivera: cronología del desastre

La guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja ya está en un punto de no retorno. Lo que parecía una estrategia del Dj para hacerse 'Deluxes' y portadas para sanear sus cuentas, se ha transformado en una caza de brujas contra su propia madre. Repasamos, cronológicamente, lo que ha sucedido.

1) Kiko Rivera revela que tiene depresión en televisión

Todo comenzó la noche del 17 de octubre, cuando Kiko acudió a 'Sábado Deluxe' y dijo que tenía depresión, algo que la propia madre, Isabel Pantoja no sabía, ya que nunca se lo comentó.

2) Kiko Rivera ataca a su madre al asegurar que no le ha llamado por lo de la depresión

Tras revelar esto en la tele, Kiko Rivera publicó un post en Instagram asegurando que su madre no le había llamado. "Las palabras se las lleva el viento… 3 días y aún sigo esperando que vengas a darme un beso. Por cierto, ¡buenos días a todos familia! Os requetequiero. ¡Y hoy comienza un nuevo día! ¡Nada ni nadie podrá conmigo podéis estar seguro!", escribía junto a esta foto de él en plan triste e intenso:

3) Isabel Pantoja, se defiende y dice que Kiko miente: sí le llamó

Pues bien, la madre, obviamente, está enfadada porque dice que su hijo no debería haber contado eso en televisión sin habérselo dicho antes a ella y a la familia.

Todo esto ha podido con Pantoja, quien no ha dudado en entrar en directo este martes en El programa de Ana Rosa.

"Estoy cansada de escuchar tantas mentiras, estoy muy nerviosa. Me enteré de lo de mi hijo por la televisión. Pero sí voy a contar que el día anterior, el viernes, venía a casa a comer con las hijas y quedarse hasta el domingo. No digo que mi hijo tenga o no tenga una depresión. Nadie quiere más a mi hijo, nadie", ha dicho vía telefónica.

"Si mi hijo tiene una depresión… quise dar a entender que era posible una curación. ¿No tengo contacto con mi hijo? Es mentira, hablo todos los días. Al igual que llamo a mi hija, que hay veces que tiene más tiempo de hablar. También hablo con mi nuera. A mí me achaquéis porque sea egoísta con mi hijo. Quise darle a entender que por lo que estamos pasando… hay miles de personas con depresión. Amo a mis hijos y mato por ellos no, lo siguiente. Estaba feliz porque iba a venir Kiko con mis nietas. Me llamó para decirme que iba al Deluxe, que no iba a venir. No es cierto que llevo tres semanas sin saber de ellos".

Además, deja a su hijo como mentiroso: "Llamé a mi hijo al día siguiente (del 'Deluxe'), quiero lo mejor para mis hijos".

4) Descubrimos el trasfondo de la pelea: la herencia de Paquirri

El principal motivo de conflicto entre madre e hijo es por la herencia de Paquirri y, en concreto, por la repartición de la finca finca Cantora, situada en Medina Sidonia (Cádiz)

Un año antes de morir, Francisco Rivera Paquirri contrajo matrimonio con Isabel Pantoja, el 30 de abril de 1983 cuando el torero. Ese mismo día, horas antes de pasar por vicaría, Paquirri redactó y firmó ante notario su testamento.

Así, el torero dejó el 45% de sus bienes y la finca La Cantora quedaban para Isabel Pantoja y Kiko. En la actualidad, Pantoja es propietaria del 52,40% de Cantora y Kiko Rivera del 47,60% restante

Kiko quiere vender Cantora para liquidar sus deudas, pero su madre no. La propiedad tiene unas 370 hectáreas y una casa principal de más de 1000 metros cuadrados, en la que vive Isabel Pantoja junto a los objetos personales que Paquirri dejó allí en vida. Ahora la tonadillera deberá llegar a un acuerdo con su hijo.

5) Continúan los (sucios) ataques de Kiko Rivera contra su madre: "No has sido la mejor madre"

En esos días, el Dj ha dicho de todo y nada bonito contra su propia madre.

"Yo no soy el malo de esta película, lamentable. (...) La persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida. Aun así yo no hice esto publico ya que yo no fui hablar de ella y sí de mis intimidades, de las cuales soy dueño. Esa llamada no vino a cuento y las llamadas a terceros ya ni te cuento...", ha escrito recientemente Kiko Rivera en sus redes sociales.

¿Tú me dices eso a mí que te has vendido como la viuda de España toda la vida? Cuidadito con lo que dices, mamá, no eres nadie para darme consejos. Te has vendido como la mejor madre del mundo y mamá, perdóname, pero no lo eres

Y ha dicho más, como: "Dices que vendo mis penas. ¿Tú me dices eso a mí que te has vendido como la viuda de España toda la vida? Cuidadito con lo que dices, mamá, no eres nadie para darme consejos. Te has vendido como la mejor madre del mundo y mamá, perdóname, pero no lo eres», lanza Kiko Rivera de la manera más contundente y ¿dañina?

Veremos cómo acaba todo esto... ¿con quién vas?