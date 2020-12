La pana es uno de los tejidos más controvertidos de la moda. Su vida es pendular, una temporada puede estar de máxima tendencia y a la siguiente estar demodé. ¿En qué periodo fashionista se encuentra este invierno? Sin duda reinando entre las tendencias ya que, junto con el cuero, es uno de los tejidos ineludibles dentro de la moda masculina.

Esta honorable posición se debe sobre todo al empuje que tiene esta temporada la recuperación de la estética de los años 70 que ha hecho que todos los patrones, estampados y tejidos que marcaron esa década vuelvan a ponerse de plena actualidad medio siglo más tarde. En el caso del hombre, no cabe duda de que la pana era el tejido que se tenía que rescatar de aquellos maravillosos años.

La pana ha vuelto, pero no lo hace de cualquier modo. En el 2020 las prendas nacen de panas de colores neutros, donde los tonos más importantes son la paleta de los tierra y los grises. En lo que sí que tenemos más margen de elección es en su grosor, ya que aparece en todo tipo de anchos desde los más finos, apenas apreciables a simple vista, hasta gruesos surcos a modo de tierra arada.

Una de las grandes novedades de esta temporada es que el tejido de pana se usa para mucho más que para crear prendas. Además de los clásicos pantalones o camisas, este invierno podemos descubrir muchos complementos y accesorios que recurren a la pana para conseguir una estética más retro y distintiva.

Prepárate para volver a enfundarte en pana. Si necesitas una clase rápida de recuperación, lo único que tienes que hacer es seguir leyendo porque desde Vozpópuli te vamos a recomendar las prendas y accesorios que más fácil te harán sumarte a una de las tendencias reina de la temporada.

Camisas de pana

Este invierno hay una prenda básica que no puede faltar en el armario de todo hombre y es una camisa de pana. ¡No dirás que te lo ponemos difícil! Se trata de una camisa sport que te puede acompañar en cualquier momento más casual y que, gracias al tejido, será un toque distinto a tus looks habituales. Lo mejor es que abraces colores neutros, que puedes combinar con pantalones de diferentes tonos, y así te resultará una prenda comodín que podrás usar una y otra vez.

Si no sabes por qué tono decidirte... nosotros te recomendamos un gris piedra. No es tan soso como un negro o un blanco y encaja de maravilla con los vaqueros o los pantalones chinos. El gris es uno de los colores de la temporada y hacerte con una camisa en este tono es un acierto seguro. Un consejo: si quieres lucir como un modelo de revista, combina este tipo de camisas sobre un jersey o una camiseta de cuello vuelto.

Pantalones de pana

Otro clásico cuando hablamos de la pana son los pantalones que, junto con las camisas, son las prendas que más rápido asociamos con este tejido. Los pantalones de pana, debido al grosor de su material, no suelen encontrarse en patrones slim pero, por suerte para ellos, la era del pitillo ya se ha quedado atrás y vuelven a llevarse (con dignidad) los pantalones de cortes rectos. En este campo, si quieres marcar la diferencia, debes de seleccionar una versión en color blanco y vestir de este tono de arriba a abajo sin complejos.

Aunque el básico de los básicos no será el pantalón de pana blanco, sino uno que pertenezca al abanico de los tonos marrones. Te recordamos que uno de los colores más importantes en moda masculina este año es el chocolate, así que no podemos eludirlo en ningún momento. Como alternativas puedes añadirle más o menos leche, para aclararlo u oscurecerlo, o pasarte a otras gamas igual de dulces como el caramelo o el toffee.

Prendas de abrigo en pana

Si lo que quieres es lucir como un verdadero hombre de los años 70, no puedes dejar la oportunidad de enfundarte en un traje de pana. Quizás sea demasiado arriesgado... así que una alternativa más actual es la de prescindir del pantalón y utilizar únicamente la blazer a modo de chaqueta. Eso sí, no la combines con otra prenda de pana, ni camisa ni pantalón, que la americana sea la protagonista del 'look' y la única en abanderar al tejido protagonista de hoy.

Si necesitas abrigarte un poco más, podemos recurrir a las cazadoras de pana. Sin duda, es una de las prendas que mejor conviven con nuestro material ya que le aportan esa agradable sensación de confort y calidez que le exigimos a una prenda de abrigo. Una de las cazadoras que más van a marcar este año son las clásicas con forro de borreguito blanco. Otro elemento que deberías de tener en cuenta son los bolsillos. Este invierno cuántos más sean, mejor.

Que no se preocupen los más frioleros, la pana también da vida a abrigos gruesos que nos protegerán de las más bajas temperaturas. Este año la tendencia oversize viene marcando tan fuerte que la pana es una de las formas más ingeniosas de maximizar el volumen de las prendas. Si quieres llevarlo hasta su máximo exponente, no dudes en hacerte con prendas acolchadas que recurran al sistema del guateado para convertirnos en verdadero hombres 'Michelín'.

Pero la prenda de abrigo que mejor nos encaja con nuestra tendencia es la sobrecamisa. ¿Aún no tienes ninguna en tu armario? ¡Este es su año! Seguro que si te has ido de shopping te habrás dado cuenta que invaden todas las tiendas y es que este híbrido de camisa y cazadora ha venido para quedarse para mucho tiempo. Su tejido es más grueso y abrigado que el de las camisas pero podemos dejarnos llevar por los mismos tips que vimos antes. Eso sí, la sobrecamisa es la mejor oportunidad para arriesgar un poco y dejarnos seducir por colores más llamativos como los pasteles.

Complementos de pana

Como te decíamos al comenzar, una de las principales novedades de este año es que la pana ha traspasado la frontera de las prendas y ha influido también en el diseño de los accesorios. Tal es así, que una de las piezas clave del invierno es una gorra de pana. Aunque pienses que las viseras son más propias del verano, tendrás que lucirlas durante estos fríos meses aunque no las necesitemos para protegernos del sol.

Aunque hay vida más allá de las viseras y es que podemos encontrar otro tipo de gorros que también nacen a partir de materiales de pana de todo tipo de colores. Los gorros de tipo pescador son pura tendencia este invierno y podemos encontrar en las tiendas una diversidad como nunca antes habíamos visto. Si no te seducen este tipo de uggly hats, una fórmula intermedia son los gorros tipo casquete que nos hacen cambiar las redes de los pescadores por las hachas de los leñadores.

Si quieres poner la tendencia de la pana literalmente a tus pies, lo que no puedes dejar de comprar (o de pedir en tus deseos navideños) son unas zapatillas. Puedes sucumbir por completo y elegir diseños donde la pana sea la única protagonista o simplemente utilizarla a modo de detalle.

Terminamos nuestro recorrido por la pana haciendo la última parada en la categoría de los bolsos. Las mochilas son una elección perfecta para combinarlas con este tejido todoterreno. También podemos arriesgarnos un poco más y elegir formatos menos usuales como las bandoleras, los shopper o las riñoneras. Cualquier tipo de bolsa o bolso lucirá perfecto este invierno si lo elegimos en pana.

Ya estás preparando tu armario para la irrupción de la pana. Ve preparando al denim, al cuero o al algodón de la llegada de una nueva vecina que seguro que será tendencia unos cuantos años más.