El padre de Meghan Markle rompe su silencio tras la boda de su hija con el príncipe Harry

Thomas Markle, de 73 años, ha roto su silencio con una entrevista en el programa de televisión ‘Good Morning Britain’, de la cadena ITV, después de la boda de su hija Meghan Markle con el príncipe Harry.

“No puedo decir cuánto siento no haber estado en la boda de mi hija”, indicó el padre de la duquesa de Sussex, que también desveló que su hija lloró cuando le dijo, en una conversación telefónica, que no iría a su boda, celebrada el pasado 19 de mayo en el castillo de Windsor. “Estaban decepcionados. Meghan lloró, estoy seguro y los dos dijeron: ‘Cuídate, estamos muy preocupados por ti".

Thomas lloró al ver al príncipe Carlos llevar a su hija al altar

Por su parte, él también se emocionó al ver la boda por televisión: “Lloré cuando vi al príncipe Carlos haciendo mi papel. Pensé: ‘Ojalá hubiera podido estar allí para coger la mano de mi hija’. Pero también me dije: ‘¿Quién mejor para sustituirme que Carlos?’”. El ex director de iluminación vio la boda real desde un ‘B&B’ (Bread & Breakfast) en Estados Unidos tras ser sometido a una operación de corazón.

Después continuó explicando: “Al fin y al cabo, mi ausencia no será más que una nota a pie de página de uno de los grandes momentos de la historia en lugar de un padre que ha llevado a su hija al altar. Me molesta un pocoaunque también es una responsabilidad con la que cargaré toda mi vida”, admitió Thomas Markle, que también manifestó su deseo de viajar a Londres para conocer a la reina Isabel II: “Tengo un gran respeto por esa mujer desde que era niño. Creo que es una de las mujeres más increíbles del mundo”.

Thomas habló de su polémico montaje con un paparazzi

También habló de la polémica que le envolvió en los días antes a la boda, cuando acabó reconociendo que pactó con un paparazzi unas fotografías para que su imagen fuera más positiva de cara a la opinión pública. “Pensé que sería una buena forma de mejorar mi aspecto, pero obviamente todo se fue al infierno. Me siento mal. Ya me disculpé por ello”.

Thomas también alabó en la entrevista el papel de su exmujer Doria, la única que fue invitada a la boda por parte de la familia Markle, y defendió la decisión que tuvo su hija de no invitar a nadie más: “Había 40, 50 o 60 markles pidiendo invitaciones. Meghan se dejó guiar al final por el buen criterio de no invitar a nadie para no ofender al resto. Aplaudo su decisión”.

Thomas al príncipe Harry: “Prométeme que nunca levantarás la mano a mi hija”

El padre de Meghan develó cómo su hija le contó quién era su novio. “Las primeras llamadas telefónicas fueron: ‘Papá, tengo un nuevo novio’. Y yo le dije: ‘Eso está muy bien’. La siguiente llamada fue: ‘Es británico’. Y le dije: ‘Eso está muy bien’. La tercera vez ya me dijo: ‘Es un príncipe’. Y después añadió: ‘Es Harry’. Y yo le contesté: Oh, Harry, está bien”.

También desveló cómo fue la petición de mano del príncipe Harry: “Me la pidió por teléfono y le dije: ‘Eres un caballero, prométeme que nunca levantarás la mano a mi hija y, por supuesto, te concederé mi permiso”. A continuación añadió: “Ella ha sido una princesa desde el momento que nació. [Así que Enrique] hizo una buena elección, ¿no?”.

Además habló de que la pareja quiere tener hijos pronto. “Desde hace tiempo que ella quiere tener hijos y cuando conoció a Enrique y habló de lo mucho que lo quería, (entonces) tiene que haber un niño pronto”.

También recalcó lo positivo que es la entrada de su hija Meghan en la familia real británica. “Mi hija es una mejora para la familia real y para Inglaterra” y añadió: “No debería haber barreras de color en ningún lugar nunca más”.

Sus conversaciones con Harry sobre Donald Trump y el Brexit

Thomas señaló que antes de decidir que no iría a la boda, llegó a tener escrito un borrador del discurso que pensaba haber leído en el enlace: “Estaba lleno de detalles de las conservaciones telefónicas con Harry. Y cómo Meghan me dijo en su día que quería presentarme a ‘un tipo agradable e inglés que había conocido, un príncipe...’”.

En la entrevista, Thomas desveló una de sus conversaciones con el príncipe Harry, poco después de las elecciones, hablaron del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Yo me quejaba de que no me gusta Donald Trump y él dijo: ‘dale a Donald Trump una oportunidad’”. “Creo que lo dijo simplemente porque Trump era nuevo. Pienso que Harry habrá cambiado de opinión desde entonces, así lo espero”.

Después continuó hablando sobre el tema: “Siempre he tenido una mala actitud hacia Trump y eso no va a cambiar” y puntualizó: “Siento como si tuviera que pedir al mundo perdón por el presidente que tenemos”.

En cuanto al tema del Brexit, del que también hablaron, Harry le llegó a decir que estaba “abierto” y que no quería inclinarse hacia un lado u otro, sino simplemente ver cómo iba la cosa: “Pero esa fue una conservación más entre dos tipos sobre política, una manera de hablar... Nada está grabado en piedra”.