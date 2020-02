El padre de Christofer habla sobre la infidelidad de Fani a su hijo: esto es lo que piensa Walter

Christofer y Fani están juntos en la actualidad, en teoría. A los participantes de 'La isla de las tentaciones' no se les acabó el amor tras el programa, a pesar de que ella fue infiel a su novio con Rubén, un gigoló.

El programa se grabó en mayo del pasado año pero es ahora cuando se está emitiendo en Telecinco, lo que ha disparado la fama de los participantes. Por eso se pregunta a sus familiares y amigos cómo están viviendo los protagonistas la situación, sobre todo él, que es la 'parte perdedora' del asunto.

El equipo de 'Sálvame' se ha puesto en contacto con el padre de Christofer, Walter, para hablar sobre todo lo que ha sucedido entre su hijo y Fani.

El padre de Christofer rompe su silencio sobre Fani

Lo primero que ha dicho es que Christofer es tan y como lo vemos en televisión: "Realmente es así, es una gran persona. Él es tranquilo, tímido. Ahora está despertando. Tengo idea de que lo están llamando y que se haga conocido y salga adelante porque no es un chico feo tampoco. (…) Las imágenes no me agradan, entonces prefiero no verlo. El chico es una gran persona", ha dicho Walter.

¿Y qué opina sobre la infidelidad de Fani a su hijo? "Cuando tú quieres a una persona… los sentimientos son de él y hay que respetarle. Él está enamorado. Todas esas cosas te las enseña la vida y les va a servir de experiencia a ella y a él.

Y sentencia: "Él sabe lo que tiene que hacer. Si él quiere a Fani tiene que seguir con Fani".

Buenas palabras para Fani

El padre de Christofer, a pesar de la infidelidad, tiene buenas palabras para ella: "Es una persona muy agradable y no tengo ningún problema con ella, son cosas que pasan en la vida. Lo último que he conversado con ella es que es una persona muy centrada. Estando bien no hay problema.

El infierno que está viviendo Christofer

Tras la emisión del programa, Christofer lo está pasando muy mal, pues se ha convertido en un objetivo de ataques y burlas por parte de los espectadores de ‘La isla de las tentaciones’ después de que se esté televisando la infidelidad desu novia Estefanía.

Mientras se siguen emitiendo más programas del exitoso reality, Christofer está viviendo una verdadera pesadilla. En el trabajo sufre acoso y ha tenido que cogerse vacaciones forzosas en el restaurante de Alcorcón, Madrid, donde trabaja como camarero, y en la calle no paran de burlarse de él.

Tiene que aguantar que le imiten repitiendo “¡Estefaníaaaaaa!”, el grito que dio él, -y que ya se ha hecho viral-, cuando visionó las imágenes de su novia siéndole infiel con Rubén.

Han ido al restaurante donde trabaja Christopher, no puede ser. pic.twitter.com/oRyp2x4dEg — F (@thechiclecito) January 30, 2020

El joven está tan afectado que hasta su propia familia y allegados han tenido que salir en su defensa. “Están machacando a una persona. Y la verdad es que a él se le nota afectado”, ha indicado uno sus compañeros de trabajo en el programa ‘Viva la vida’.

El hermano de Christofer también ha hablado para el programa de Mediaset. “Mi madre lo está viendo, mi familia lo está viendo. No sé cómo mi madre va a sobrellevar ver a su nuera después de que haya engañado a mi hermano” y lamenta: “Un engaño es un engaño y lamentablemente es un engaño público, que es lo que más duele”.

