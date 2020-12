Denuncian a Paco León en Instagram tras publicar esta performance sexual

Paco León ha generado una gran polémica en las redes sociales que ha acabado con varios usuarios denunciándole a través de Instagram por un vídeo que ha publicado sobre una performance de contenido sexual.

El actor y director de cine publicó unas imágenes en las que se veía a mujeres y hombres caminando a gatas, semidesnudos, en ropa interior con punteros láser señalando sus traseros, concretamente, sus anos.

La publicación ha generado un gran debate en las redes sobre lo que es arte o no y muchos usuarios se le han echado encima, indignados por las imágenes y considerar que la performance no tiene nada que ver con el arte.

Me han quitado el post en instagram 😞 Me parecía interesantísimo el debate que ha provocado sobre los límites del arte y la performance... pero bueno. Voy a postear gatitos que gustan más. pic.twitter.com/dzptETVgJ8 — paco leon (@pacoleonbarrios) December 7, 2020

Instagram le ha censurado

El vídeo ha sentado tan mal a tantos usuarios, que lo han denunciado e Instagram ha acabado censurándole la publicación. León publicaba estas palabras después de que se le vetara. "Este vídeo de una performance de México verdaderamente inolvidable,ha provocado indignación en mi instagram.... No quiero pensar qué pasará en twitter", ha escrito en su perfil de Twitter.

En otra publicación ha escrito: "Me han quitado el post en Instagram. Me parecía interesantísimo el debate que ha provocado sobre los límites del arte y la performance... pero bueno. Voy a postear gatitos que gustan más".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paco Leon (@pacoleon)

Críticas y memes

El vídeo le ha traído un aluvión de críticas a Paco León, incluso tal y como él asegura, ha perdido seguidores por ello. "En memoria a todos los followers que me dejaron de seguir después de postear una performance con punteros láser. No hay que tener miedo de lo que entendáis, no pasa nada por conocer cosas nuevas, no pasa nada. Y por supuesto a los que denunciaron el post les regalaría un puntero láser para que probaran en intimidad. Para los curiosos y amantes de las performance, Twitter", ha escrito en Instagram, avisando a sus seguidores o usuarios de las redes que si quieren ver el vídeo, acudan a la red del pajarito azul.

Las redes se han llenado de críticas, memes y mofas como estas tras la publicación de Paco León. Aunque el actor de la serie 'Aída' también ha recibido muchos mensajes de apoyo.

Paco León llamando arte a gente haciendo el ridículo con láseres en el culo.El gobierno mandando sin pruebas PCR a inmigrantes por España.Colau y Montero malgastando miles de € en pedruscos y encuestas a negros para acusar a la policía de racista.¿Qué país de locos es este? — Un Incorrecto Más 🇪🇸 (@MasIncorrecto) December 9, 2020

Que no lo entiendas no significa que lo tienes que odiar... ni te tienes que enfadar ni nada. Es solo que no lo entiendes. — paco leon (@pacoleonbarrios) December 8, 2020

Paco Leon se siente incompredido por no entender la gente como arte ponerse un laser en el ojete. pic.twitter.com/FUqNhqQVb0 — Alexis (@Alexis96500129) December 9, 2020

Paco Leon ¿Y de Pasolini? ¿que pensarán? pues todo lo peor (obvio, de eso se trata, Pasollini provoca ese choque social-cultural-politico), pero sin embargo el porno lo toleramos porque está normalizado, es el mercado amigo, las grandes contradicciones de la mente y la cultura. pic.twitter.com/TZ95ZdxVCo — La Rodriguez (@larodriguez_la) December 9, 2020

Acabo de sacar un láser por el culo pero se ha congelado por el frío.Ahora salgo corriendo al Museo de Arte contemporánea o llamo a Paco León para ver si me lo quieren comprar. pic.twitter.com/FfVgHKsyTj — 4% (@3porciento_3) December 9, 2020

Dice Paco León que una performance de personas en bolas, a 4 patas y con lásers metidos por el culo es arte, y que no es su culpa que no lo entiendas.RT si crees que está enfermo y no debe volver a oler una subvención. — El Sr. Derecha 🇪🇸 (@ElSrDerecha) December 9, 2020

El machaque de hoy a Paco León (@pacoleonbarrios) no tiene que ver con el debate de si algo es arte o no es arte, tiene que ver con el machismo, la homofobia y con que la ultraderecha lleva muy mal eso de que la gente exprese pensamientos distintos al suyo. Nada más. pic.twitter.com/Xb3dccMBs7 — Miguel Carrera Activista (@miguelcarreraga) December 9, 2020

Cada uno puede determinar qué es arte y qué no lo es, me parece una vergüenza que se puedan publicar imágenes d animales maltratados alegremente, por ejemplo, pero q una performance en la que aparece gente en ropa interior se censure, y encima si te quejas, hostias... #PacoLeón — Elena (@LadyGurru) December 9, 2020

Entiendo que igual tener cosas en el cucu a ti te mole, pero de ahí a llamarlo arte... cualquier día nos dirás que tú eres actor Paco León... pic.twitter.com/qGZd00OgoY — ✞☠︎Ƥ𝓪t☠︎✞ (@Trix8Pat) December 9, 2020

La reacción de todos (yo incluido) al ver la obra de arte de Paco León : pic.twitter.com/GYqCtAvp8V — 🦇Bat-uitero🃏 (@Bat_uitero) December 9, 2020