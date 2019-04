Se descubre el negocio (frustrado) de Pablo Motos y Will Smith

Pablo Motos está a punto de cumplir 2.000 programas en 'El Hormiguero'. Para celebrarlo, el presentador ha decidido invitar a su gran amigo Will Smith, a quien le une un negocio frustrado.

Una amistad especial

"Creo que lo puedo anunciar, creo que puedo decir algo en exclusiva. Espero que no me maten: vamos a hacer el programa 2.000 muy pronto con Will Smith. Ha venido todo Hollywood pero hay gente que se me resiste", dijo Motos este martes en un evento.

El actor y el presentador tienen una estrecha relación, tanto que, en sus palabras, "si fuera una relación sentimental sería un flechazo".

Su negocio frustrado

Su buena química y entendimiento les llevó a montar un negocio juntos que finalmente quedó en nada. "Tuvimos una empresa juntos porque él tenía la idea de vender el programa a Estados Unidos. Estuvimos a punto de hacerlo a la NBC, pero al final empezaron a hacer ciencia en todos los programas americanos", confesó Motos.

