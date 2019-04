El truco de Pablo Motos para no engordar ni un gramo (sin ir al gimnasio)

Pablo Motos no deja de sorprendernos. El presentador de 'El Hormiguero' es capaz de (casi) todo con tal de estar en forma y mantener su buen aspecto. Tras probar la crioterapia en una cámara a -87 grados, la estrella de Antena 3 ha revelado qué más hace para no engordar ni un gramo (y no tiene nada que ver con ir al gimnasio).

El truco de Pablo Motos para no engordar

Pablo Motos, que sorprendió a todos en 2008 con su famosa portada de Men's Health, ha confesado en su perfil de Instagram la práctica que realiza para quemar todas las calorías extra consumidas.

"Voy a hacer lo que yo llamo el quita-tripas", revela el presentador, señalando una montaña enorme que tiene al lado y que pretende escalar.

"Son todo cuestas. Haré sprints de 100 o 200 metros, según vaya pudiendo, y me subo la montañita y a casa", relata en el vídeo, donde aparece corriendo y sofocado.

El método HIIT

Lo que en realidad hace Pablo Motos, aunque él lo llame "sprints", es el método HIIT o de intervalos de alta intensidad, cuyas siglas corresponden a sus palabras en inglés (High Intensity Interval Training). Se trata de un entrenamiento de ráfagas rápidas e intensas que aumentan el ritmo cardiaco de quien lo practica, lo que acelera su metabolismo y hace que queme muchas más calorías que si se decantase por otro deporte.

Además de facilitar la pérdida de peso, este ejercicio mejora la capacidad cardiovascular y el funcionamiento del sistema respiratorio. También regula el nivel de azúcar en sangre, la presión arterial y mantiene a raya el sobrepeso.

Motos, además de sprints, también realiza yoga:

¿Qué opinas de este ejercicio? ¿Y de Pablo Motos?