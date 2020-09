Críticas a Pablo Motos por su reacción y sus polémicas preguntas a una actriz de 9 años

La nueva temporada de 'El hormiguero' está dando mucho de qué hablar, no sólo por sus nuevos fichajes como colaboradores entre los que están los de Tamara Falcó y las jóvenes gemelas 'Twin Melody', sino porque Pablo Motos ya ha provocado una gran polémica por una de sus últimas entrevistas.

El presentador de Atresmedia tuvo como invitados este miércoles a Toni Acosta, Santiago Segura y la pequeña Luna Fulgencio para promocionar la película 'Menudo es mi padre 2', uno de los filmes más taquilleros del año.

La actriz de 9 años comenzaba diciendo que estaba muy ilusionada de estar en el programa: "Me encanta, yo siempre veía El Hormiguero. Fue uno de mis sueños y por fin estoy aquí con Pablo Motos".

"¿No tienes novio ni nada?"

Después, comenzaban las cuestionadas preguntas de Motos a Luna: "¿Hay algún chico o así que te guste o algún famoso que te guste? Antonio Banderas, Mario Casas...".

"Pues... no sé, Blanca Suárez", respondía la pequeña desde la inocencia y espontaneidad. Sin embargo, a Pablo la respuesta le chirrió: "¿Blanca Suárez? Pero bueno, ¿te gusta como actriz?", le preguntaba.

A pesar de su corta edad, Luna entendió perfectamente lo que le había querido decir Motos: "Sí, sí, sí, sí, ¿ah, pero te referías...? Pues no".

Motos volvía a la carga con otra pregunta: "¿No tienes novio ni nada?”, insistía, a lo que Fulgencio respondió: "Que tengo 9 años, no tengo 26", provocando las risas de los allí presentes.

Se me cae la cara de vergüenza cuando puntualiza "pero te gusta como actriz", como diciendo, ¿no serás desviada de esas no? — Lucrecia Nox ♦️ (@lucrecianoxx) September 10, 2020

"La parecería normal que le gustara Antonio Banderas pero le escandaliza que le guste Blanca Suárez"

Las preguntas que Motos hizo a Luna le han llevado a convertirse en Trending Topic al no considerarse apropiadas de su edad. Además, está recibiendo muchas críticas por no haber encajado bien que a Luna le hubiera podido gustar las chicas o mujeres, como Blanca Suárez, y no los hombres.

Entre las críticas que está recibiendo Pablo Motos están algunas como estas: "Crías de 9 años con más cerebro que Pablo Motos. No me sorprende", "Hasta una niña de 9 años lo pone en su sitio. Le parecería normal que le gustara Antonio Banderas que puede ser su abuelo. Pero se escandaliza cuando ella dice que le gusta Blanca Suárez" o "Se me cae la cara de vergüenza cuando puntualiza "pero te gusta como actriz", como diciendo, ¿no serás desviada de esas no?".

También se pueden leer otros comentarios contra el presentador como estos otros: "Este señor da todo el asco", "Pablo Motos es vomitivo", "Me creo el mejor presentador y una niña de 9 años me acaba de dejar en rídiculo por ser un neandertal" , "La niña dice que le gusta Blanca Suárez y Pablo le hace aclarar que le gusta cómo actriz. Porque con 9 años te puede gustar un señor de 60, pero una chica: NO" o "Luna Fulgencio (9 años) teniendo la mente más abierta que Pablo Motos. En fin".

Pablo Motos pregunta a una niña de 9 años si le gusta algún actor de forma romántica, por ejemplo: Antonio Banderas.La niña dice que le gusta Blanca Suárez y Pablo le hace aclarar que le gusta cómo actriz. Porque con 9 años te puede gustar un señor de 60, pero una chica: NO. — Marina Alarcón 🌙 (@Ma5rina) September 9, 2020