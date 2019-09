Críticas a Pablo Motos por su insustancial entrevista a Amaia Romero en 'El Hormiguero'

Amaia Romero, la ganadora de 'Operación Triunfo 2018', ha visitado 'El Hormiguero'. En el programa presentado por Pablo Motos, Amaia ha aprovechado para hacer promoción de su disco 'Pero no pasa nada', su proyecto con esencia indie que saldrá en septiembre.

Ataviada con un crop top negro, unos pantalones de pierna ancha y unos stilettos rosas, Amaia Romero ha contestado alegremente a las cuestiones del presentador. Sin embargo, los usuarios de redes sociales han criticado la trivialidad de las preguntas realizadas y han calificado de "aburrida" la nueva sección de tecnología, en la que la artista estaba completamente desubicada.

La entrevista "paranormal" de Amaia Romero

Pablo Motos ha comenzado la breve entrevista preguntando a Amaia Romero si su canción 'El relámpago' estaba basada en una experiencia personal. Con el toque naif que la caracteriza, Amaia ha negado que su single se inspire en un hecho real, aunque ha narrado una vivencia que ya contó en la Academia de 'OT 2018': "Me cayó una ramificación de un rayo, es más común de lo que parece".

La aparición de Amaia Romero en 'El Hormiguero' ha tenido también un momento para lo paranormal. Al más puro estilo 'Cuarto Milenio', la cantante ha contado como oyó trompetas en un aula vacía de su colegio cuando no había nadie cerca: "Me llevaron a un aula vacía. Estaba allí y escuché unos instrumentos rarísimos, como una especie de trompetas. No le di importancia hasta que fueron pasando los días y seguía pasando", ha explicado.

Amaia se perdió de camino a su propio concierto

También ha narrado como se perdió de camino a un festival en el que tenía que actuar y al que decidió ir andando con tan solo 10 minutos de antelación. Al no poder entrar al recinto, Amaia tuvo que pedir ayuda a alguien de su equipo: "Al final vinieron a rescatarme", ha explicado.

Un usuario de redes sociales, que grabó el momento en el que la artista se dirigía al evento, ha compartido el vídeo del insólito momento en el que los transeúntes se encontraron a Amaia caminando por la calle.

Este es el momento del que habla Amaia a 10 min de empezar el concierto 😂😂 #AmaiaEHpic.twitter.com/WfydNPH5dw — Rubén (@errebishop) September 5, 2019

A continuación, en el único momento salvable del programa, la artista ha deleitado a público y espectadores con su voz melodiosa interpretando su canción 'Nadie podría hacerlo' acompañada del piano.

Las redes alaban a Amaia Romero y critican a Pablo Motos

La ganadora de 'OT' sigue causando furor entre sus fans y su aparición en 'El Hormiguero' ha conseguido situar el hashtag #AmaiaEH entre los primeros puestos trending topics nacionales.

Por si fuera poco, también ha conseguido colarse entre los temas más comentados a nivel mundial y la mayoría de tweets referentes a Amaia Romero han tenido un tono positivo.

la amo os lo juro es la persona más iconica del mundo #AmaiaEH — pily ; algarabía 🕊 (@cuturerosalia) September 5, 2019

Es un puto ángel #AmaiaEH — tania (@femalepowerx) September 5, 2019

Amaia nunca dejará de ser ICÓNICA✨#AmaiaEH — niña del sol de tarde☄️ (@miriamxagofred) September 5, 2019

Sin embargo, los usuarios han criticado duramente a Pablo Motos y a su programa por la entrevista realizada. El presentador ha optado por un tono superficial y ha articulado las preguntas en torno a anécdotas bastante insustanciales. Además, ha estrenado un espacio en 'El Hormiguero' dedicado a la tecnología que, de acuerdo con los internautas, estaba fuera de lugar en esta ocasión.

Me estáis diciendo que estáis centrando la parte “divertida” de la entrevista de Amaia en cosas de tecnología y similares. Con Amaia. De tecnología. 😶 #AmaiaEH — teresa 🌻 (@TeresaSanz9) September 5, 2019

la cara de amaia con el tostón que está soltando... same #AmaiaEH — maca ‎✩*ೃ.⋆ ✈️ (@softamaia) September 5, 2019

Amaia esta tan aburrida como nosotros... #AmaiaEH — AmaiaRomeroMusic 💐 (@Amaiaromeromusi) September 5, 2019

Me indigno, menuda entrevista de mierda le han hecho 😤 #AmaiaEH — martacor (@cor_9) September 5, 2019

@El_Hormiguero tenéis a amaia en plató para hacerle una buena entrevista y preferís soltar gilipolleces soportad que ya queda poco #amaiaEH — 𝕷 𝖎 𝖟 𓁹🔮leed el fijado (@lagolfadearriba) September 5, 2019

como desaprovechar una entrevista a amaia #amaiaeh — owen (@npodriahacerlo) September 5, 2019

Real que habeis llevado Amaia para esta mierda? Que tipo de entrevista es esta? @El_Hormiguero#AmaiaEH — AmaiaRomeroMusic 💐 (@Amaiaromeromusi) September 5, 2019