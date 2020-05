¿Hay una campaña de desprestigio contra Pablo Motos por sus críticas al Gobierno?

Pablo Motos está siendo uno de los televisivos más críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez y su gestión ante el coronavirus. El presentador de 'El hormiguero' ha dicho en varias ocasiones que es un error garrafal que las mascarillas no fueran obligatorias desde que se tuvo conocimiento de la pandemia de la covid-19, y que "el orgullo" de Sánchez le impide "reconocer que se han equivocado", entre otras cosas.

Pues bien, Motos considera que hay una campaña de desprestigio contra él por hacer tales comentarios en su espacio de Antena 3.

Pablo Motos cree que alguien busca hundirle por criticar al Gobierno

Todo sucedió la pasada semana. Motos fue 'cazado' por un paparazzosin mascarilla ni guantes. El presentador cree que alguien mandó adrede a un fotógrafo a seguirle para intentar desprestigiarle por sus críticas al Gobierno.

"¿Ha venido un fotógrafo a pillarme a la puerta de mi casa? ¿Quién ha mandado ese fotógrafo? ¿Cuál es la intención? ¿Desacreditarme? ¿Intimidarme? ¿Hacerme callar?", dijo el valenciano en su programa la pasada semana.

Motos explicó por qué no llevaba mascarilla: "Hay que llevarla y debería ser obligatoria. Yo siempre hago lo mismo para no saltarme ningún paso. En el bolsillo derecho de la cazadora llevo un pañuelo para abrir el pomo de la puerta. Miro que no haya nadie –hoy he visto unos niños y me he vuelto a meter– para no cruzarme. Luego subo al coche de mi conductor. Ahí me pongo guantes y mascarilla porque ya estoy en contacto con otra persona. Cuando acaba el programa hago lo mismo: llego a mi casa, me quito la ropa y me ducho", dijo. "

"Teniendo en cuenta que en los dos metros que hay desde la puerta hasta el coche me están haciendo foto,... yo pido perdón y me pondré mascarilla", concluyó.

Pablo Motos: “me han hecho una foto sin mascarillla...”pic.twitter.com/t6ar32rRCb — Naranjito ⚫️ (@PedroOtamendi) April 30, 2020

¿Hay una campaña de desprestigio contra él?

Lo que lanzó Motos en su programa ha sido refrendado por numerosas personas en las redes sociales, quienes también consideran que hay una especie de campaña orquestada desde arriba para intentar hundirle.

🔴 Apenas 24h después de viralizarse este vídeo de Pablo Motos criticando duramente a Sánchez, le han esperado en un parking para pillarle en algo e intentar destruirle.🔄 A Iván Redondo y demás mafia de Moncloa 🕵🏼‍♂️ no les gustará que lo sigamos difundiendo. pic.twitter.com/9KkMSzgFop — Arturo Villa (@ArturoVilla_) April 30, 2020

Lo de Pablo Motos es un aviso a navegantes. El siguiente que sea crítico con el gobierno ya sabe que tendrá un fotógrafo 24 horas en la puerta de su casa. Quieren intimidarles para que no puedan expresar sus opiniones. Utilizan el poder para extorsionarles. Son la puta MAFIA. — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) May 1, 2020

Este señalamiento a Pablo Motos por incumplir ninguna norma, publicado no por Lo País o el blog sensacionalista de Escolar, sino por la mismísima agencia Europa Press, nos indica que el chavismo ya se ha hecho fuerte en el CNI. https://t.co/ySsqvmVsKR — Alonso 🇪🇸 (@alonso_dm) May 1, 2020

Pablo Motos denuncia una campaña contra él por sus críticas a Pedro Sánchez: "¿La intención es hacerme callar?".El Ministerio de la Verdad no tolera a los desafectos ni las críticas al régimen.Es la #NuevaNormalidad en la República Bolivariana de España.https://t.co/eCuGFWm3qJ — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) May 1, 2020

