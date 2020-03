El particular mensaje de Pablo Motos sobre el coronavirus en España

El brote del coronavirus continúa en España. El último dato recogido de contagios en todo el país, de este miércoles, es de, al menos, 1.978 personas infectadas. De estos, la mitad se encuentran en la Comunidad de Madrid, donde se registra un total de 1.024 casos de Covid-19. De estos casos, 1.796 están activos tras la muerte de 47 personas y los 135 pacientes recuperados en todo el país.

Los datos y las medidas de contención, como el teletrabajo o mantener precauciones al salir a la calle, han desatado cierta histeria colectiva y, según Pablo Motos, esto no nos conviene a ninguno.

El mensaje de Pablo Motos sobre el coronavirus

Este martes, Pablo Motos mandó un mensaje a toda su audiencia en el comienzo de El Hormiguero. El presentador se refirió, como no podía ser de otra forma, al coronavirus, que tiene en vilo a todo el país.

El conductor llamó a la calma y a "sacar lo mejor de nosotros mismos", en medio de una histeria total que ha llevado a mucha gente a 'asaltar' supermercados.

"En los próximos días los contagios por coronavirus subirán bastante, pero no por nada, sino porque simplemente los datos que tenemos no están actualizados. (...) Y cosas importantes: lo que se nos pide a todos en este momento es higiene, precaución y responsabilidad,que no histeria", dijo.

Es el momento de sacar la buena persona que todo el mundo llevamos dentro. El conjunto de la sociedad es realmente extraordinaria cuando ocurren cosas así

"Es el momento de sacar la buena persona que todo el mundo llevamos dentro. Cuando suceden cosas terribles, como el 11-M, todos queremos ayudar a otros, y esto esta parte es lo que hay que sacar ahora. El conjunto de la sociedad es realmente extraordinaria cuando ocurren cosas así".

Motos hace un llamamiento a la calma

También llamó a la tranquilidad: "Vamos a pasar unos días complicados, en los que tenemos que cambiar nuestro modo de vida, pero la buena noticia es que el calor está cerca y esto pasará. En China lo han pasado muy mal, pero ya están saliendo. Hasta que haya mejores ideas, lo mejor que podemos hacer es copiar a China".

Motos dijo que todos debemos ser optimistas: "En estas situaciones, mantener el buen ánimo es vital. Aunque no tengas ganas, hacer bromas y reírse es el mejor antídoto para bajar la ansiedad y el miedo".

Con este llamamiento, Motos ha querido transmitir un mensaje de calma y optimismo a la sociedad española ante el temido coronavirus. ¿Crees que lo ha conseguido?