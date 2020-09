Así han recibido los fans de Pablo López su nueva canción 'Klpso' (Colapso) y así suena.

Tras la agresión que sufrió hace unos días Pablo López en pleno concierto, como te contamos en 'Vozpópuli', el cantante de 36 años ha sorprendido a sus fans con una muy buena noticia, la presentación desu nuevo tema 'KLPSO', abreviatura con la que hace referencia a la palabra 'Colapso'.

El excantante de 'Operación Triunfo' vuelve a hacer gala de su increíble voz y su habilidad ante el piano en uno de sus temas más desgarradores en el que no para de pedir perdón. "Yo te encerré con mi secreto y fui torpe al desnudarte. Te arranqué la ropa del corazón. Perdón, perdón", dice la letra de la canción.

López ha estrenado el videoclip sobre las 12 de la noche y lo ha publicado en Youtube. Las imágenes del nuevo single están todas en blanco y negro, algo que hace más sentimental aún el tema. Gus Carballo ha sido el encargado de dirigirlo.

¿Qué significado tiene la canción?

Pablo ha hablado del significado de esta canción de la siguiente forma: "No sé si se puede querer en exceso, no sé en qué dirección va lo que duele querer tanto. No sé cuánto de riesgo había en esto de andar buscándonos lo bello en cada hora del día, cada tú y cada yo. Por si acaso y porque nunca es pronto, te pido perdón".

Este viernes 11 vuelve a 'La Voz'

El nuevo trabajo de Pablo López ha salido a la luz horas antes de que veamos al cantante de nuevo en televisión. Hoy viernes 11 de septiembre a las 22:00 horascomienza'La voz 2020'. Junto a él, el programa de Antena 3 contará también para esta edición del año 2020 con Laura Pausini, Alejandro Sanz y Antonio Orozco.

Muy buena aceptación

El nuevo tema de López ha sido muy bien aceptado entre el público y sus seguidores que han escrito comentarios como estos: "Los pelos de punta loco, qué pasada de hombre", "Maravilla de hombre", "vaya temazo ha sacaco", "¿Pero Pablo López es consciente de lo que hace? Creo que ni de coña", "Llorando y con los pelos de punta" o "Pablo López no dejes de crear arte".

La brutal canción que ha hecho Pablo López y sigue pensando que no está a la altura de los coaches de la voz. La diferencia entre ser creído y un artista. Después le tirais piedras en los conciertos. TONTOS, QUÉ SOIS MUY TONTOS. — Mᴀʀɪᴄʟᴏᴡɴ 🤡 (@Mariclown_) September 11, 2020

los pelos de punta loco que pasada de hombre — rocío (@nanitatriste) September 11, 2020

Maravilla de letra de @PabloLopezMusic con #KLPSO :" Quise querer, creo que duele, por aquel te duele el ruido,duele cuando calla y me muero yo, #perdón."https://t.co/RGc6miV42m — Martin (@mayle_86) September 11, 2020

vaya temazo ha sacado Pablo López pero me deja un poco 💔💔 — celia🐣 (@ragomiles) September 11, 2020

Pablo López es consciente de lo que hace ???? Creo que no,ni de coña — Soy Silvi🔻🎤❤️lo dice mi padre y Alborán (@silvialehop) September 11, 2020

Pablo López 🤝 Ser superior. — 𝐢𝐝𝐢 🧚🏻‍♀️🥦 (@wildestidi) September 10, 2020

Pablo López: No dejes nunca de crear arte.🦋 — Amparoruzz🦁 (@amparoruzz) September 11, 2020

Me encanta la canción de Pablo López 🙈 — Ꮯ. 🧚‍♀️ (@missimperfxct_) September 10, 2020