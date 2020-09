Pablo López sufre un intento de agresión en pleno concierto en Albacete.

Pablo López, de 36 años, se ha convertido en protagonista de las redes ya que varios usuarios están denunciando que el cantante ha sido víctima de un intento de agresión mientras se encontraba dando un concierto en Albacete, en la Caseta de los Jardinillos, este miércoles 2 de septiembre.

El exconcursante de 'Operación Triunfo' y coach de 'La Voz' se encontraba interpretando una de sus canciones de la gira Unikornio cuando lanzaron una piedra contra él desde fuera del recinto, afortunadamente, no logró dar al cantante y cayó en su piano.

"Podría haberle abierto la cabeza" o "podrían haberle matado", han comentado en Twitter varias personas que fueron testigos del ataque al músico.

Una de las fans del cantante ha llegado a comentar que López estaba tan asustado que tuvo que interrumpir el concierto durante unos 15 minutos y se fue llorando.

después de 15 minutos de pausa, ha bajado con una guitarrica a cantar y ha sido el momento más bonito. En plan que pasada de concierto y poco se habla de lo que he llorado🥺🥺🥺🥺 @PabloLopezMusic pic.twitter.com/vrRdbSOgeZ

Aunque después continuó con el recital, parece que se le notaba el miedo en su voz según denuncia esta testigo. "Alguien acaba de tirarle una piedra a Pablo López desde fuera del recinto. Por suerte no le ha dado a él pero podría haberle abierto la cabeza. Se ha quedado en shock, ha dicho que le diéramos un momento que no podía seguir cantando y se ha ido llorando", ha denunciado en Twitter.

El concierto de Pablo López en Albacete ha sido maravilloso pero el pobre ha tenido que parar 15 minutos porque un inútil le ha tirado una piedra desde fuera del recinto que por poco le da en la cabeza y se ha puesto fatal.Como no, en Albacete siempre nos lucimos.

"Imaginaos la situación de que Pablo López ha tenido que parar su concierto como 15 minutos porque alguien le ha lanzado una piedra que poco más y lo matan, le ha dado en el piano y después ha intentado seguir pero se le quebraba la voz y se ha ido llorando".

A continuación ha publicado vídeos de algunos de los momentos del concierto y ha escrito este otro mensaje: "Después de 15 minutos de pausa, ha bajado con una guitarrica a cantar y ha sido el momento más bonito. En plan que pasada de concierto y poco se habla de lo que he llorado".

Muchos usuarios están mostrando su apoyo al cantante y están alabando el coraje y la valentía mostrados por haber continuado con el concierto. Por el momento, Pablo López no se ha pronunciado en las redes sociales aunque se espera que diga algo al respecto en las redes sociales donde suele ser muy activo.

En Albacete tenemos concentrados a todos los gilipollas por m² de España o cómo va la cosa? Me parece flipante lo de tirarle una piedra a Pablo López desde fuera de la Caseta. Borregos, que estoy rodeada de putos borregos en esta ciudad. Luego nos quejamos de la imagen de AB...

Yo he estado en el concierto de Pablo López esta noche en Albacete. La piedra la han tirado desde afuera, ha dado en el piano. Y no, en Albacete no somos así! Gilipollas hay en todas partes!