Pablo Iglesias habla de sexo oral (otra vez) y confiesa que ahora hace menos el amor

Tras las "mamadas" que soltó en pleno 'prime time' en el debate de cara a las próximas elecciones generales, Pablo Iglesias ha vuelto a hablar de sexo oral, pero esta vez de verdad, esto es, consciente de lo que decía.

El líder de Unidas Podemos acudió al programa de La Ser Buenismo Bien, donde reveló muchos asuntos de su intimidad. Te lo contamos.

Pablo Iglesias revela cómo se cuida y habla de sexo oral

La pareja de Irene Montero confesó que se cuida mucho: "Me pongo crema siempre, antiarrugas por los ojos. Y también body milk por el cuerpo después de la ducha", dijo, ante la sorpresa de los presentadores del programa.

También aseguró que nunca hace la 'chichicobra', un término acuñado por Henar Álvarez, una de las colaboradoras del programa, que se refiere a cuando los hombres bajan a la vagina para hacer sexo oral pero luego cambian de opinión y vuelven a subir. Vamos, 'hacerle una cobra' al 'chichi'. "No, no, yo siempre que bajo lo hago, claro", reveló Iglesias, rotundo, dando a entender que Irene no puede quejarse en ese sentido.

Por qué Irene Montero se quedó embarazada tan seguido

Además de bailar reguetón, como vemos en el siguiente vídeo, Iglesias también confesó como está llevando la paternidad. El de Podemos y Montero tienen tres niños: Aitana, nacida en agosto, y los mellizos Leo y Manuel, que llegaron el 3 de julio del año pasado de forma prematura.

El corto espacio entre los dos embarazos de Montero fue sorpresivo para todos, y Pablo Iglesias aclaró por qué se dieron tanta prisa en seguir ampliando la familia: fue de penalti, para entendernos.

Nos habían dicho que con la lactancia y que después de haber parido las mujeres tardaban mucho en quedarse embarazadas... pero no. Además, después de tener hijos se folla menos

"No imaginamos que ocurriera tan pronto. Nos habían dicho que con la lactancia... que después de haber parido las mujeres tardaban mucho en quedarse embarazadas... Y de repente, uau", dijo, detallando que está contento de criar a los tres a la vez.

Asimismo, añadió que "después de tener hijos se folla menos", dejando claro que su frecuencia sexual había disminuido desde que es padre.

Sobre su paternidad, Iglesias dijo que le ha "rejuvenecido": "Yo pensaba que después de los 40 años lllegaba la decadencia física, la próstata, que tu mundo se acababa... pero cuando tienes hijos dices 'tengo que vivir para conocerles cuando sean mayores'. Es como volver a empezar; empieza el reloj de nuevo y te rejuvenece".

