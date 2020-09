Pablo Iglesias reaparece con moño y pendientes en televisión

Pablo Iglesias, de 41 años, ha reaparecido en televisión sin su habitual coleta, con su pelo largo recogido en moño alto, tipo samurái, y con dos pendientes. El de la oreja izquierda es un aro negro y el de la derecha, un pendiente redondo también de color negro.

Con este nuevo look ha conseguido acapararlas miradas en un día en el que se han conocido los malos datos del paro, se vuelve a las aulas ante la incertidumbre de profesores, padres y alumnos y en medio de una ola de rebrotes por el coronavirus.

Además, el vicepresidente del Gobierno ha 'contraprogramado' la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez con el líder del PP, Pablo Casado; con una entrevista que ha concedido en 'Al rojo vivo', en La Sexta.

Ya había llevado antes el moño

No es la primera vez que el líder de Podemos y pareja de la ministra de Igualdad, Irene Montero, se deja ver con este moño en el que ha recogido su típica coleta. Ya lo hizo a principios del mes de agosto. "Ya no es el coletas?, bromearon algunos entonces.

Por su parte, Iglesias explicó a qué se debía este cambio de imagen: "Entre la ola de calor y que mis hijos me tiran del pelo... tocaba nuevo look", escribió en las redes sociales.

Se quitó el piercing porque quería que la gente le prestara atención a él y no a su pendiente

Ahora ha incorporado a su nuevo look dos pendientes, un accesorio que ya llevó hace muchos años, cuando era joven. En aquella época llevaba varios aros y un piercing en la ceja.

En una entrevista que concedió Pablo Iglesias a Jordi Évole explicó que se quitó el piercing de la ceja por recomendación de su equipo, por una cuestión de imagen. Confesaba que cuando expone sus ideas prefiere que la gente le preste atención a él y a lo que dice en vez de que se distraigan con su piercing, algo de lo que parece haberse olvidado o quizás prefiere ahora que la gente se centre más en lo que lleva que en lo que dice.

"La coleta es marca de la casa"

Según le comentó a Évole, sus asesores de imagen fueron claros: "Pablo, lo fundamental es que la gente escuche lo que estás diciendo, no que hablen de tu piercing porque ya bastante hablan de la coleta y con la coleta has sido tajante y has dicho que no te la vas a cortar".

En esta misma entrevista que concedió cuando era eurodiputado explicaba que aunque le recomendaron lo del pendiente, no se atrevieron a hacer lo mismo con la coleta: "Esto es marca de la casa", sentenció.