Pablo Alborán, uno de los artistas españoles más importantes de los últimos tiempos, ha soltado una 'bomba' personal a través de su perfil de Instagram.

El cantante, muy querido en España, ha estado reflexionando en este confinamiento a causa del coronavirus y ha decidido dejar de mostrar una cara que no es realmente la suya.

En un video, publicado este mismo miércoles, el malageño, de 31 años, ha confesado que es homosexual.

Pablo Alborán sale del armario: "Quería contaros que soy homosexual"

"Ahora, desde ese amor que nos une, quisiera contaros algo muy personal. (…) Que soy homosexual. Que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era”, ha dicho.

“Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual. En mi casa siempre he tenido la libertad de amar a quien he querido, siempre he estado acompañado a la hora de cumplir mis sueños", ha añadido.

"Sólo quiero ser más feliz"

"Espero que esto les haga el camino más fácil, pero, sobre todo, lo hago por mí. (...) Siempre he pensado que la música es libre y quiero sentirme igual de libre", ha contado.

"Siempre he escrito canciones que hablan de ti, de mí y de lo que sucede a mi alrededor. Siempre he pensado que la música es libre y quiero sentirme igual de libre. Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo".

"Intentaré seguir haciendo mi trabajo lo mejor que sé, desde las entrañas y con un respeto absoluto a la profesión y al público", ha añadido.

Y para despedirse, Alborán ha querido dar las "gracias" a los fans por el "cariño" que siempre ha recibido y por el "apoyo incondicional" que siempre le han brindado y que espera que siga siendo así.

Pues olé por él. ¡Bravo!