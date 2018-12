Los concursantes de OT, indignados con el polémico reparto de temas de Eurovisión

El reparto de temas de Eurovisión en Operación Triunfo no ha dejado indiferente a nadie. Hace escasas horas que los directores de la academia, Noemí Galera y Manu Guix han dado a los concursantes las canciones con las que optarán a representar a España en el festival de música que se celebrará en mayo.

Se han repartido un total de 17 temas entre los triunfitos que todavía quedan en la casa y los ya expulsados. Sin embargo, no todos contarán con las mismas oportunidades, algo que ha encendido, y de qué manera, no sólo a los seguidores del programa, sino también a los propios concursantes.

Lo que menos ha gustado ha sido que concursantes como Miki tendrán hasta tres canciones (dos individuales y un dúo), mientras que otros como Famous -uno de los favoritos para ir a Eurovisión y, quizás, al que más ilusión le hace, según sus propios compañeros-sólo tiene una. Incluso, algunos como Alfonso, África o Dave (expulsados durante las primeras galas del concurso) no tendrán ningún tema.

Los concursantes, indignados

Ante esta situación, algunos concursantes como Alfonso, África o Noelia no se han quedado callados. Ésta última, que incluso cuenta con un tema con el que optará a ir a Eurovisión ha sido una de las más claras: "No me salen las cuentas".

No me salen las cuentas............ 🥺😰 — Noelia (@noeliaot2018) 11 de diciembre de 2018

Mientras Damion, en alusión al himno de este año de Operación Triunfo, Somos ha comentado que: "Yo pensaba que todos juntos íbamos a construir la ciudad". Incluso, algunos de sus 'me gusta' han dejado clara su postura.

Y yo pensaba que todos juntos íbamos a construir la ciudad 👍 — Damion (@damionot2018) 11 de diciembre de 2018

Más escueta ha sido África. Mientras que Dave, por su parte, ha preferido tirar por el 'humor".

A mí lo que me gustaría es comentar @eurovision_tve y ahora no hay impedimento jejeje — Dave (@daveot2018) 11 de diciembre de 2018

Tinet contesta a Alfonso

El primero en abandonar la academia en este OT 2018 ha escrito un irónico tuit con el que no parecía estar demasiado contento.

Bueno, que se hace, al parecer no hay gala Eurovision para 3 de los 16 Triunfitos. — Alfonso (@alfonsoot2018) 11 de diciembre de 2018

La polémica en Twitter y, en especial, este comentario de Alfonso, han generado que Tinet Rubira, director de Gestmusic, haya hecho una comentada aparición en la red del pájaro azul.

A la Gala de Eurovisión solo entraran 10 temas. 7 quedaran descartados https://t.co/tRX5WItA7m — Tinet Rubira (@tinetr) 11 de diciembre de 2018

Al tuit de Tinet no se han hecho esperar la multitud de respuestas de seguidores del programa enfadados no sólo con la mecánica de la selección de canciones, sino con la actitud de los directivos de Operación Triunfo.

Multiplícate por 0. — Tinet Rubira (@tinetr) 11 de diciembre de 2018