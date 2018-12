La hermana de Alba Reche, Marina, conquista a todos en la semifinal de 'OT 2018': "Es preciosa"

'OT 2018' ha celebrado este miércoles su semifinal. En la gala 12 del talent show de La 1, Alba Reche, Sabela, Miki y Julia se juegan tres plazas para una final del concurso, en la que ya están Natalia y Famous.

Alba Reche ha sido la primera en actuar. La joven ha cantado ‘She used to be mine’, de Sara Bareilles. Se ha llevado valoraciones positivas por parte de jurado, y sobre todo de Ana Torroja, quien le ha dicho que es "mágica".

"Soy de lágrima fácil, pero eso no quiere decir que cualquier cosa me conmueva. Eres mágica, eres cautivadora. Tu voz está llena de colores y de matices. Todo el jurado quiere agradecerte que compartas tu talento", le ha dicho Torroja.

Esta ha sido su actuación:

La visita de su hermana Marina

Tras cantar, Alba ha recibido la visita de su hermana Marina, quien, casualmente, también se presentó a 'OT 2018', pero no la cogieron. La joven se siente muy orgullosa de su hermana, a quien ha colmado de abrazos y cariño.

En las redes sociales, los espectadores del concurso han quedado enamorados con Marina. Recogemos algunos de sus comentarios:

"Es preciosa":

que preciosisima es la hermana de alba madre mia que ojazos #OT18Gala12 — atenea | SABELA FINALISTA (@_ateneaa_) 12 de diciembre de 2018

"Qué maja":

Aaay Alba Reche, que bonito es todo lo que haces. Y que hermana tan maja tienes 😊 #OT18Gala12 — MartinaStart (@MartinaStart) 12 de diciembre de 2018

"La belleza está en los genes":

después de ver a la hermana de alba reche, estamos de acuerdo en que la belleza está en los genes de esa familia no?#OT18Gala12pic.twitter.com/pqjhTcuati — ruben (@fatherharmony) 12 de diciembre de 2018

"Me la como":

Me como a la hermana de Alba por favor #ot18gala12 — moooonik. (@monica_j0nes) 12 de diciembre de 2018

"Las bragas...":

Entre alba y su hermana, las bragas por el suelo em #OT18Gala12 — Сℓαrα Dυqυe🌵 (@ClaraDuque88) 12 de diciembre de 2018

¿Qué opinas tú, lector?