Todas las actuaciones de la gala 9 de 'OT 2018'

Este miércoles se ha emitido la gala 9 de 'OT 2018', en la que se han jugado la expulsión Marilia y Marta.

El nivel ha sido bastante bueno durante todo el programa. Recogemos las actuaciones de los chicos, ordenadas por orden de actuación:

Grupal

Los chicos han cantado 'Spice up your life' de las Spice Girls (¡que vuelven, por cierto!).

Marilia

La canaria ha interpretado 'Only girl', un tema de Rihanna.

Marta

La malagueña ha cantado 'I want to know what love is' de Foreigner.

Natalia

La joven ha cantado 'Lush life' de Zara Larsson.

Miki

El concursante ha interpretado 'Una lluna a l’aigua' de Txarango.

Julia

La joven ha interpretado 'Me muero' de La Quinta Estación.

María

María ha cantado 'Amorfoda' del famoso Bad Bunny.

Alba Reche

La guapísima joven ha interpretado 'Allí donde solíamos gritar' de Love of Lesbian.

* En elaboración