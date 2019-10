Óscar Tarruella, ex de Mónica Naranjo, rompe su silencio: "Sentía miedo a su lado"

Mónica Naranjo se ha referido en numerosas ocasiones a su ruptura con Óscar Tarruella. La cantante y presentadora llegó a asegurar que "los dos primeros meses" pensó que se "moría de la pena", pero luego cambió "el chip" y ya lo llevó mejor.

Fue un divorcio muy sonado, pues ambos llevaban más de 15 años juntos. Se separaron en marzo del pasado año, y hasta ahora Óscar no se había pronunciado al respecto. Ahora rompe su silencio en la revista 'Lecturas'.

Óscar Tarruella carga contra Mónica Naranjo

Óscar Tarruella confiesa sentirse indignado y dolido con los "ataques" de su ex, y narra que esa relación fue muy tóxica.

"Sentí miedo a su lado. Mónica no ha parado de atacarme y, hasta ahora, no he dicho nada. He pensado en demandarla, pero no lo voy a hacer de momento. Tomaré medidas legales si continua en esta tesitura", explica.

"Dijo que habría preferido mi muerte a que la hubiera dejado. Es cruel. Pero a pesar de estar tan cabreado, no le deseo nada malo. Mi madre me decía: 'Con lo que la he querido, ¿cómo puede desear la muerte de mi hijo?'. Me duele la deslealtad", añade.

Óscar carga con dureza contra ella por los celos que tenía. "Pensaba que estaba con otra mujer cuando en realidad estaba acojonado en el hospital pensando que tenía cáncer”. Niega que haya sido infiel a la artista, pero ella lo deja caer, en su opinión, porque “le viene bien el victimismo”.

Sobre los motivos de la ruptura, asegura: "Ella dice que se descubrió el pastel. No sé a qué se refiere. Dejó de hablarme. Nombró interlocutora a mi hermana. Luego quiso que fuera un abogado. Fue un distanciamiento continuo".

Veremos si Mónica contesta...

