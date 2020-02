Oscar 2020: conoce a los nominados a mejor vestuario y curiosidades de sus trabajos

Llega la gran noche de los Oscar y la atención se centra en los privilegiados que han logrado una nominación. Actores, actrices o directores se vuelven los protagonistas del evento y sus trabajos son valorados, criticados y alabados por todos. ¿Qué ocurre con los demás nominados? Es hora de sacarles del segundo plano y otorgarles el lugar que ellos también merecen.

En Vozpópuli vamos a acercarte a los nominados al premio a mejor vestuario de esta edición. Unos expertos en moda, aunque no nos hablen de las tendencias de la temporada, de cuyas mentes y manos salen los looks que lucen los protagonistas, secundarios y hasta extras que aparecen en cualquiera de las películas. Ellos son los encargados de trasladar el guión a ropa, de contar la historia de los personajes de la película a través de sus estilismos.

Este año todos los trabajos nominados son históricos. Desde la vuelta al siglo XIX con 'Mujercitas' hasta los años 80 en los que sucede la historia de 'Joker', pasando por la II Guerra Mundial contada en 'Jojo Rabbit'. No hay hueco ni para mundos fantásticos ni para historias actuales. Y los nominados a mejor vestuario son:

'Jojo Rabbit', el nazismo lleno de color

Mayes C. Rubeo es la responsable del vestuario de la película 'Jojo Rabbit' y por tanto la culpable de trasladarnos a la Alemania Nazi durante la II Guerra Mundial. Su vestuario respira de ese aire de fábula que envuelve una historia que no es más que la visión de los últimos años de la contienda a través de los ojos de su protagonista, un niño de 10 años afiliado a las juventudes hitlerianas que tiene como amigo imaginario al mismísimo Führer.

El vestuario es algo más que ropa en esta película, es un instrumento en el que se nos cuenta la madurez del protagonista. Comenzamos con impolutos uniformes nazis y colores alegres para terminar con estilismos apagados y destruidos por los destrozos de la guerra. La diseñadora del vestuario lo quiso así confesando que cada vez que rememora sus años de infancia lo recuerda como un lugar lleno de color.

El actor protagonista intentó en varias ocasiones llevarse alguna prenda

Mención especial merece los looks del personaje interpretado por Scarlett Johansson con sus divertidos sombreros y un calzado que cobra protagonismo a lo largo que avanza la película. Tan especial es el vestuario de 'Jojo Rabbit' que su actor protagonista ha confesado que intentó en varias ocasiones llevarse alguna prenda de su personaje como el pijama o sus zapatillas.

Parte como principal favorita para llevarse el galardón después de haber ganado el premio del Sindicato de diseñadores de vestuario y sería el primer Oscar para la mexicana Mayes C. Rubeo que cuenta en su trayectoria con títulos como 'Avatar', 'Guerra Mundial Z' o 'Thor'.

'El Irlandés', medio siglo de estilismos mafiosos

Si la anterior nominada era novata en los Oscars, Sandy Powell, encargada del vestuario de la película 'El Irlandés', es toda una veterana con un total de 15 nominaciones a sus espaldas. Puede presumir de haberse alzado con la estatuilla en tres ocasiones con las películas 'Shakespeare in love', 'El Aviador' y 'La joven Victoria' y sólo hay que retroceder al año pasado para ver como obtuvo una doble nominación por las cintas 'La Favorita' y 'El regreso de Mary Poppins'.

Se han vestido 250 personajes sin contar los 6.500 extras

Este año ha sido nominada por la película de Martin Scorsese donde ha sabido representar a la perfección la manera de vestir de los mafiosos americanos en las últimas 5 décadas del siglo XX. Un periodo tan largo de tiempo que supuso la mayor complicación a la hora de diseñar el vestuario junto con la gran cantidad de personajes a los que vestir, un total de 250 roles sin contar los 6.500 extras que aparecen a lo largo de esta larguísima película.

50 años de historia que abarca 50 años de diferentes tendencias. A lo largo de la película se puede ver cómo ha ido evolucionando el traje masculino en todo este tiempo así como los contrastes que existen en la forma de vestir americana entre el frío Nueva York y la soleada Florida.

Y, aunque en segundo plano, los personajes femeninos también tienen su protagonismo. Llama sobre todo la atención el look de esposa de mafioso de los 70 con estampados psicodélicos, mucha laca y unas inseparables gafas de sol.

'Mujercitas', moda reciclada en el siglo XIX

La película ‘Mujercitas’ no necesita ninguna presentación. Todos sabemos su argumento y hemos visto alguna de sus versiones anteriores en el cine o la televisión. ¿Todos? Pues no, la encargada del vestuario de la película, Jacqueline Durran, había leído la historia de pequeña pero no había visto nunca las películas antiguas así que partía de cero, sin ninguna versión que le pudiera inspirar o influir en su trabajo.

Para poder dar vida a los vestidos lucidos por la familia March, la diseñadora comenzó una ardua investigación sobre la moda victoriana en Estados Unidos. Alejándose de la pomposidad de los vestidos del XIX, la película muestra más el lado íntimo y familiar del vestuario, la ropa del día a día de las protagonistas. Como anécdota, en los vestidos que lucen las protagonistas a lo largo de los años, se van utilizando retales del mismo tejido de una hermana a otra como guiño a cómo se hereda la ropa dentro de una misma familia.

La película se ha convertido en una referencia en las tendencias de esta temporada

Lo mejor de su trabajo es que cada prenda refleja la personalidad de cada uno de los personajes. Si viéramos cada prenda colgada en una percha sabríamos a la perfección a qué hermana pertenece. Destacan sobre todo los looks llenos de libertad de Jo y los lujosos diseños que luce la pequeña Amy, sobre todo durante su viaje por Europa.

El estilo de la película ha traspasado el cine y se ha convertido en toda una referencia en las tendencias de esta primavera – verano. Cuando la veas no dejes de fichas colores, estampados y patrones como si de una revista de moda se tratase.

Jacqueline Durran es otra profesional con larga experiencia en los Oscar. Tiene en su carrera un total de 7 nominaciones con películas como ‘Orgullo y prejuicio’ o ‘La Bella y la Bestia’ consiguiendo el galardón en el año 2007 con “Anna Karenina”. ¿Volverá a conseguirlo con otra adaptación de un clásico de la literatura?

'Joker', ¿Cómo vestir a un súper villano?

‘Joker’ ha conseguido la nominación al Oscar al vestuario por crear un traje icónico que ya ha quedado para la historia del cine. Se trata del traje rojo que luce el protagonista, interpretado por Joaquin Phoenix, cuando adopta su famoso papel de villano y que se convirtió en el pasado Halloween en el disfraz estrella.

Es el primer Joker en vestir un traje rojo

Como curiosidad, es el primer Joker de las múltiples películas de Batman en vestir en este color. Por herencia del cómic, el traje era morado, pero el director del vestuario de esta versión, Mark Bridges, decidió renovarlo y utilizar un tono rojizo. ¿La razón? Un traje morado lo veía demasiado sofisticado para un personaje al que se imaginaba vistiendo ropa comprada por su madre en tiendas de segunda mano. Esa es la razón por la cual el atuendo de este Joker tiene ese aire setentero cuando la historia sucede durante la década de los 80.

Lo mejor del trabajo realizado por Bridges es que se aleja completamente de la estética de los superhéroes y de los comics. Consigue humanizar al protagonista de tal manera que parezca una historia real y no un mundo imaginario. Además, a través del vestuario, se consigue apoyar el cambio que realiza el personaje a lo largo del guión, comenzando con un estilismo oscuro y explotando con el famoso traje de color rojo.

Mark Bridges cuenta con cuatro nominaciones a sus espaldas y ha logrado la estatuilla en dos ocasiones, la primera por su trabajo en ‘The Artist’ y la segunda por ‘El hilo invisible’ en una carrera repleta de títulos conocidos. Este año no es su único trabajo destacable ya que firma el vestuario de ‘Historias de un matrimonio’, otra de las grandes películas de la temporada.

'Érase una vez en… Hollywood', de vuelta a los 60´s

Tarantino se ha propuesto trasladarnos al Hollywood de 1969 en su nueva película protagonizada por Leonardo di Caprio y Brad Pitt. Su vestuario va acorde a la estética de finales de los 60, una época que se caracteriza por la mezcla de tendencias totalmente opuestas. Por un lado se vivía la fiebre hippie con sus pantalones de campana, las camisetas tye dye o los estampados psicodélicos, pero por otro nos encontramos a los ejecutivos con sus trajes de chaqueta impecables.

La responsable del vestuario de la película es Arianne Phillips, que se ha inspirado en los grandes actores de la época, como Paul Newman o Steve McQueen para dar forma a los looks que lucen sus protagonistas. Para conseguirlo, la estilista ha tenido que confeccionar de nuevo la mayoría de las prendas, pero también se dedicó a recorrer mercadillos y tiendas vintage para tener ropa auténtica de la época. En su ruta de shopping hasta consiguió verdaderas joyas en tiendas de disfraces que no desentonan en el vestuario de la cinta.

La nominada ha sido la responsable del estilismo de Madonna durante casi dos décadas

Arianne Phillips es una estilista con una larga trayectoria a sus espaldas. Fui la responsable del estilismo de Madonna durante casi dos décadas con la que logró una nominación al Oscar por la película ‘W.E.’ que dirigió la cantante en 2011. Además de esta candidatura, y la de este año, también estuvo como favorita al galardón en 2005 por su trabajo en ‘En la cuerda floja’ y en su currículum cuenta con títulos como ‘Animales nocturnos’ o ‘A single Man’, ambas dirigidas por el diseñador Tom Ford.

¿Qué vestuario es tu favorito? Si tuvieras la ocasión de poder votar en los Premios Oscar, ¿A qué estilista le darías tu voto?