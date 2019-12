Ortega Smith (Vox), al descubierto: sus mujeres, sus casas, su sueldo, su familia y más

Javier Ortega Smith ha cobrado protagonismo en las últimas semanas tras el espectacular ascenso de Vox en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre. El partido liderado por Santiago Abascal consiguoó 52 escaños y puso en el foco de la noticia a las caras más visibles de la formación, entre las que destaca Ortega Smith.

El secretario general de Vox desde 2014 y diputado en la XIII legislatura del Congreso es noticia en los medios día sí día no por sus polémicas declaraciones y actos, que se salen de la normalidad, para bien o para mal.

La mano derecha del líder de la formación es un desconocido para la mayoría de la población, pues es muy hermético con su vida privada. Hoy le ponemos solución en las siguientes líneas.

Ortega Smith, madrileño, 51 años

Francisco Javier Ortega Smith nació el 28 de agosto de 1968 en Madrid, por lo que tiene 51 años.

Padre español, madre argentina

El padre del político, Víctor Manuel Ortega Fernández-Arias, es español, vasco de nacimiento, mientras que su madre, Ana María Smith-Molina Robbiati, es argentina y tiene sangre inglesa e italiana, se recoge en el libro La sorpresa Vox (Ed. Deusto).

Ambos se conocieron en. Él tiene a las espaldas una larga carrera como abogado y ella nació en Buenos Aires en 1942 en una familia adinerada gracias a la industria de la construcción. ´

Tiene tres hermanos

Ortega Smith tiene tres hermanos, Víctor Manuel, Fernando Eduardo y María Elena. Él es el segundo mayor. Se desconoce a qué se dedican.

Ni pareja ni hijos

A día de hoy, el secretario general de Vox no tiene ni mujer, ni novia, ni rollo ni hijos.

Solo se le conoce una exnovia

La única expareja que se le conoce a Ortega Smith es Cristina Seguí, tertuliana y analista política. Ambos tuvieron un affaire en 2014, cuando Vox acababa de nacer. En aquella época ambos formaban parte de la organización política hasta que ella dimitió en junio de aquel año, al denunciar malas prácticas del partido. Entonces, se acabó su romance.

Se considera "un currante del ligoteo"

A pesar de que no se le conozca más que una novia y que nunca se le vea rodeado de mujeres, Javier Ortega Smith asegura que nunca ha estado enamorado: "No me consideraría un ligón, más bien un currante del ligoteo. Tenía amigos que poseían una facilidad especial, que eran auténticos maestros del arte de engatusar", dijo en una entrevista con 'El Mundo'.

Cree que "el amor es muy complicado"

Ortega no se cierra al amor y no descarta acabar con una mujer contraria a sus ideales: "El amor es muy complicado. Nunca he tenido prejuicios de ningún tipo. Ahora, otra cosa es que para enamorarte siempre es más fácil si coincides en la forma de ver la vida, la familia, la religión".

Ortega Smith vive en Chamberí

Vive en Chamberí (Madrid) desde hace varios años. Antes de independizarse, residía con su familia en Arturo Soria.

Tiene dos casas

Ortega Smith tiene dos viviendas en Madrid y Asturias, además del 50% de dos solares en Asturias y el 25% de un local comercial en Madrid por herencia.

El sueldo de Ortega Smith: 54.500 euros

Antes de la irrupción de Vox en el Congreso, Ortega Smith tenía un sueldo de 23.000 euros. Ahora, como representante político en la Cámara Baja, cobra 54.584,46 euros (2.981,86 euros de salario base), según 'El Plural'.

Abogado de profesión, como su padre y su abuelo

Ortega es licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá, diplomado por la Escuela de Prácticas Jurídicas de ICAI-ICADE, aunque cursó sus primeros años de carrera en Toledo. De esta forma, siguió los pasos de su padre y de su abuelo, también abogados.

Él está muy orgulloso de ambos: "Mi abuelo paterno fue letrado mayor del Ayuntamiento de Madrid y mi padre, que ya está jubilado, también era abogado, primero del Ayuntamiento y luego al frente de la asesoría jurídica de Renfe", relata.

Su paso por el ejército

Estuvo en el Ejército, en los boinas verdes, durante cuatro años, en el acuartelamiento de Rabassa, Alicante. Allí formó grandes amistades y es donde se siente especialmente a gusto.

Y el resto de la historia ya la conocemos. ¿Qué tal te cae Ortega Smith?