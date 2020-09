La gran bronca entre Ortega Smith y Monedero: "Si fuera por ti, estaría en una cuneta".

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, han protagonizado una gran bronca en 'El programa de Ana Rosa', donde han asistido como tertulianos de la mesa política junto al senador del PSOE, Ander Gil, y el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández.

Monedero comenzó atacando así al político de Vox: "Ortega Smith tiene unavocación cuartelera, eso de ‘me jodo el dedo y que se joda el sargento’, por eso ayer aplaudían en el Congreso. ¿Somos tontos o qué nos pasa?".

La respuesta no se hizo esperar: "Monedero tiene obsesiones cuarteleras, que como no hizo la mili [fue insumiso] tiene una obsesión con el Ejército. No lo has conocido, hablas de lo que no sabes. Tú no sabes las muchas cosas buenas que se aprendían en el servicio militar".

"Tú no sabes como lo respeto. Lo respeto tanto que no hago jueguecitos con metralletas", le respondía con tono burlón.

"Venían a renovar la política y ya vinieron trufados de corrupción desde Venezuela"

La tensión entre ambos fue en aumento y el tono comenzó a subir hasta que comenzar un fuerte cruce de acusaciones entre ellos cuando Ortega Smith empezó a hablar de la corrupción de todos los partidos que estaban sentados en la mesa.

"Eso es lo que le importa a los españoles, no vuestras batallas de corruptelas y de casos de corrupción, que nos tenéis aburridos. Tenéis casos de corrupción para dar y regalar todos, hasta los que venían a renovar la política, que ya vinieron trufados de corrupción desde Venezuela", acusó el político de la formación liderada por Santiago Abascal.

Monedero le interrumpía diciendo: "No empieces a echar mierda".

"¡Eres más comunista que Lenin y más dictador que Castro!"

Entonces, Ortega Smith volvía a atacar: "Monedero, hay algunos que veníais con las manos manchadas de corrupción y de totalitarismo desde Venezuela. Tú saliste del Palacio de Miraflores y tuvimos la desgracia que trajiste en la maleta la corrupción de las peores tácticas castristas, bolivarianas y comunistas…".

Después añadía: "¡Así que Monedero, no engañas a nadie! ¡Eres más comunista que Lenin y más dictador que Castro! Aunque sonrías y pongas cara de simpático. No engañas a nadie. Eres un marxista y si por ti fuera no habría este programa". Mientras, Ana Rosa Quintana trataba de poner orden sin tener ningún éxito.

Monedero le respondió: "Si por ti fuera por Ortega". Entonces Ortega Smith volvía a contraatacar: "Si por mí fuera tú y tus amigos estaríais ilegalizados".

A continuación vino el ataque del fundador del partido liderado por Pablo Iglesias: "Si fuera por Ortega Smithyo estaría en una cuneta. ¡Nos callasteis durante cuarenta años en este país, por lo menos ahora déjame hablar!". Unas palabras con las que ha dejado atónitos a Ana Rosa Quintana, a Fernández y a Gil.