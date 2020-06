Este jueves 11 de junio se estrena La casa fuerte, el nuevo reality de Mediaset que es una especie de 'Gran Hermano VIP' pero con un nombre diferente, quizá por la polémica que hubo con la presunta violación a Carlota Prado en una de las ediciones.

Sea como fuere, arranca un nuevo concurso poco después de que haya acabado Supervivientes. En La casa fuerte los participantes concursarán por parejas.

Hoy vamos a conocer más a fondo a Oriana Marzoli, una mujer que no deja indiferente a nadie.

Quién es Oriana Marzoli y por qué es famosa

Oriana se hizo famosa por su paso por 'Mujeres, hombres y viceversa', el programa de citas de Mediaset. Tras ello participó en 'Supervivientes' y 'GH VIP', pero duró muy poco en ambos concursos. El último, 'GH VIP 6', lo abandonó tan solo tres días después de entrar en la casa.

También ha participado en realities de Chile, como 'Doble tentación' y 'Amor a Prueba'.

Qué edad tiene: 28 años

Aunque parece mayor, Oriana tiene tan sólo 28 años.

Un carácter difícil

Los insultos y las broncas protagonizadas por Oriana en España quedarán siempre para el recuerdo, igual que las agresiones físicas, con manotazos y tirones de pelos que ha protagonizado en los realities de Chile.

Oriana se peleó con Ylenia en 'Gandía Shore'

Antes de pasar por Telecinc, la joven también había aparecido durante pocos minutos en 'Gandía Shore' (MTV), donde se peleó con Ylenia por la atención de Labrador.

Ahora se dedica a ser 'influencer' y colaboradora

Ahora es una estrella en redes sociales, colaboradora de Telecinco y una especie de 'youtuber' en 'Mtmad', un canal de Mediaset en el que personajes de este estilo comparten su vida en vídeo.

Tuvo que ir al psicólogo por ansiedad

Tras abandonar 'GH VIP 6’, Oriana tuvo que volver al psicólogo: "A veces pensaba que solo tenía que ir cuando me encontraba mal o de bajón y no siempre, pero no es así… Tiene que ser algo progresivo, lento", explicó.

También confesó que llevaba años sufriendo ansiedad, un trastorno que cree que se ha visto agravado tras participar en tantos realities: "No me gusta estar encerrada en ningún sitio y creo que ha sido de vivir 24 horas encerrada cuando pasa factura. (...) Creo que estoy podrida".

Su gran cambio físico

Oriana tiene encima varias operaciones y retoques, como de pecho, pómulos y labios. Aquí vemos cómo era antes:

¿Qué opinas de Oriana? ¿Te cae bien?

