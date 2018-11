Oriana Marzoli reaparece tras abandonar 'GH VIP 6': "Estoy podrida, voy al psicólogo"

Oriana Marzoli abandonó 'GH VIP 6’ tan solo tres días después de entrar en la casa. Desde entonces, no se la ha vuelto a ver en un plato de televisión. Jorge Javier Vázquez dio a entender que ya no iba a ser bien recibida en los platós de Telecinco. Recordemos que la venezolana era una de las grandes apuestas de la casa y del reality.

Ahora Oriana vuelve a ser noticia tras subir un vídeo en su nuevo canal de Mediaset el que confiesa cómo se encuentra. La joven cuenta que ha vuelto al psicólogo: "A veces pensaba que solo tenía que ir cuando me encontraba mal o de bajón y no siempre, pero no es así… Tiene que ser algo progresivo, lento", explica.

"Me gustaría desaparecer"

También confiesa que lleva años sufriendo ansiedad, un trastorno que cree que se ha visto agravado tras participar en tantos realities: "No me gusta estar encerrada en ningún sitio y creo que ha sido de vivir 24 horas encerrada cuando pasa factura".

¿Dónde se ve en un futuro? No lo tiene claro: "Me gustaría irme a tomar por el culo, desaparecer. Estar aislada de todos".

"Estoy podrida"

La venezolana cuenta también que ha sentido "mucha presión" por estar tantos años en la televisión, y asegura que cree que está "podrida".

Por último, cuenta la mala experiencia que tuvo con un psiquiatra, quien le recomendó "caer en depresión" para poder resurgir: "Me dijo que tenía que tocar fondo para renacer en una mariposa. Yo le dije que no quería caer en picado y conocer la peor parte de mi cerebro. No entiendo la razón por la que ese consejo tan estúpido".

