'La casa fuerte': piden la expulsión de Oriana por ser "maltratadora, tóxica, acosadora y sucia"

Oriana Marzoli vuelve a protagonizar otro duro enfrentamiento con otro compañero de 'La casa fuerte', esta vez con Maite Galdeano. La joven venezolana decidió ir a molestar a la madre de Sofía Suescuncon cacerolas para vengarse de lo que ella había hecho anteriormente a otros compañeros: despertarles dando cacerolazos.

"Yo ya estaba despierta y me puso la olla en la cabeza", le comentó Fani Carbajo a Marzoli. Fue entonces cuando a la joven venezolana se le ocurrió la idea de hacerle lo mismo a Maite. Aunque en un principio, Estafanía iba a sumarse al plan, al final reculó y dijo que no se veía capaz de hacerlo. "Me da mucha cosa", indicó. Sin embargo, Oriana decidió seguir con su plan. "Ella hace lo mismo con nosotros", se justificó.

Mientras Maite estaba plácidamente tumbada en una colchoneta de la piscina, Oriana se puso lo más cerca posible de ella y comenzó a dar cacerolazos. Al ver que no conseguía su propósito de alterar a Galdeano, ya que esta comenzó a aplaudir y a cantar como si nada, Oriana siguió provocándola echándole agua, a lo que obtuvo la misma respuesta de su rival.

La cadena cuando piensa tomar medidas ?ORIANA A LA PUTA CALLE DE UNA VEZ — Croitoru Daniela (@danamadrid5882) July 9, 2020

Piden la expulsión de Oriana por comportamiento de acosadora

Al final, la pareja de Iván González acabó tirándose a la piscina encima de ella, tratando de ahogarla y haciéndola que tragara agua al caerse de la colchoneta.Lejos de parar ahí, la venezolana siguió con sus provocaciones, imitándola mientras se ponía a su lado y seguía metiéndose con ella.

Después de lo ocurrido Maite señaló ante las cámara que Orina "intenta desquiciarme pero no lo va a conseguir" y explicó que le tiene "miedo al agua. Me atraganté y todo".

Una situación lamentable que ha llevado a que las redes carguen contra ella y pidan su expulsión por estar haciendo bullying en la casa, ser "tóxica, acosadora, maltratadora y sucia". Estos son algunos de los adjetivos que está recibiendo en Twitter tras ver las imágenes de 'La casa fuerte: última ahora'.

He visto lo que le hizo Oriana a Maite y me parece lamentable, eso es expulsión vamos!! Debería de echarla por intentar ahogarla en la piscina sabiendo que le tiene fobia al agua.. #LaCasaFuerteUH — Sandrii loves Luis🇺🇾💙🦉🍋 (@sandriiauryner) July 8, 2020

Si Oriana fuese un tío, ya la habrían echado de TV por agresiva y maltratadora. 😒Pero como es una tía, pues le reímos las gracias no? — 🌶 Piconcita 🇮🇨🏝🍌 (@GcMoji) June 19, 2020

"Si fuera un hombre, ya le habrían expulsado por agresiva y maltratadora"

No es la primera vez que tiene un comportamiento de esta índole, ya lo ha tenido con otros concursantes como Estefanía y Christofer, Macarena, -novia de Rafa Mora y a la que trató de convencer para que le hiciera el vacío a Maite-, o con Yola Berrocal, a los que ha humillado y atacado con mucha maldad, riéndose de ellos y de su físico.

Fani explota contra Oriana.¿A quién apoyáis?🔁 RT ORIANA❤️ FAV FANI#LaCasaFuerte2pic.twitter.com/ELIOMniKLN — TV Realitys (@tv__realitys) June 14, 2020

Incluso varios usuarios señalan que si Oriana Marzoli fuera un hombre, ya le habrían expulsado de modo fulminante por "agresiva y maltratadora". "Si Oriana fuese un tío, ya la habrían echado de TV por agresiva y maltratadora. Cara aburrida Pero como es una tía, pues le reímos las gracias no?".

Oriana se tira encima de maite para hacerle una aguadilla y no veo que el equipo diga nadaEsto está rozando el acoso #LaCasaFuerteUHpic.twitter.com/YE6KlJ6q4H — MontySuescun 💫🚌 (@MontySuescun) July 8, 2020

Oriana es una persona tóxica, vulgar y maltratadora. Deben echarla del concurso. — Teresa Fernández (@huifang12) June 23, 2020

No sé como @lacasafuerte_tv puede permitir algo como lo de Oriana con Maite. Por mucho menos ha habido expulsiones en realities. Encima mañana le reirán las gracias, dándole alas para que sigan con ese BULLYING tan demencial. #LaCasaFuerteUH — Izainas (@izainas) July 8, 2020

Lo de Oriana es de traca y que no se le llame la atención ya, esto es acoso. Maite no es santo de mi devoción, pero aquí la esta haciendo buena. Ya es hora que el programa le llame la atención, a mi esto no me hace gracia. — Lourdes Fabre 💚💚💚💚💚 (@bruslou) July 9, 2020

La.escena de Oriana a Maite simplemente se llama #acoso y es denunciable. Imaginaros que alguien hace eso a vuestra madre o a vuestro hijo. Sanción y expulsión a Oriana ya.#LaCasaFuerteUH — La Profesora (@PDG97743273) July 8, 2020

A Oriana le tendrían que parar ya de una vez. Da mucho asco. #LaCasaFuerteUH — Marta Domínguez (@martadomi_tv) July 8, 2020