'La casa fuerte': los detalles de la noche de pasión entre Oriana Marzoli e Iván González

Sonia y Selena tenían razón: "Cuando llega el calor, los chicos se enamoran". Es lo que les ha pasado a Oriana Marzoli e Iván González en La casa fuerte. Los extronistas de Mujeres, Hombres y Viceversacomenzaron el programa a gritos y lanzándose reproches, pero según pasan los días están más acaramelados y se llevan mucho mejor (a ratos).

La pareja ha querido formalizar su relación a pesar de que a diario ambos no pueden evitar enfrentarse y echarse en cara lo que a cada uno le molesta. Ya se sabe, del odio al amor solo hay un paso y viceversa (del viceversa ellos saben mucho). Así es su historia de amor: se enfadan, se aman y acaban en la cama para arreglarlo.

Tras una discusión, Oriana e Iván tenían la reconciliación más romántica que hemos visto en el reality por ahora, aunque es difícil ver a la venezolana entrar en razón y con un tono de voz que no reviente los tímpanos de ninguno de sus compañeros y de los espectadores el programa.

Iván llegaba a proponer que se diesen un respiro para pensar en su relación, pero finalmente él confesaba lo que sentía: "Contigo tengo un problema, que a veces no te entiendo. A mí en la gala cuando Sonsoles me pregunta si te quiero, no me sale decirlo delante de todo el mundo porque me da vergüenza. Pero quiero hacerte la persona más feliz del mundo . Tengo tu vida para que todo lo mal que lo has pasado lo olvides y empieces una nueva conmigo. Te quiero de verdad . Cada día me doy más cuenta que quiero estar contigo y no sé cómo irá, ojalá dure toda la vida", aseguraba el 'viceverso'.

Tras estas bonitas palabras, la pareja acudía al baño, donde normalmente mantienen relaciones sexuales. "¿Lo hacéis en la ducha?", preguntaba Jorge Javier Vázquez. "No, nos hace falta. Nos ponemos como Superman", respondía Iván tímidamente. "A mí no me importa hablar de estas cosas porque mi madre sabe todas mis anécdotas sexuales. En el baño hay espacio y cabemos los dos perfectamente para que yo me ponga a cuatro (patas)", aseguraba Oriana muy contenta.

Y como para no. En el vídeo que emitía La casa fuerte, se podía escuchar a la venezolana cómo gritaba varias veces "Ay, Dios". "Lo que no sé es por qué llamaba a Dios en ese momento si el que estaba allí era yo", chuleaba el tronista. "Me encantas y me gusta mucho hacerlo contigo", contestaba ella entre risas.

Oriana Marzoli e Iván González, ¿relación con fecha de caducidad?

A pesar de la declaración de amor y posterior reconciliación sexual, la pareja no para de discutir y de poner en duda su futuro. Oriana cree que esta historia de amor se parece mucho a alguna de las anteriores que ha tenido y piensa que en algunos momentos "es igual de tóxica". "No sé si esto es para siempre. No podemos garantizar que dure. Pero el tiempo lo dirá", explicaba Marzoli. "Que todo fluya y que nada influya", contestaba él.

"No veo futuro en la relación de ellos dos. Sí creo que Oriana está enamorada de Iván, pero él de ella no. Lo siento por él, pero no me le creo", expresaba Leticia Sabater. "Estuvimos espiándolos y nos dimos cuenta de que Iván solo le dice cosas bonitas o dice de hacer viajes juntos cuando no hay cámaras. Delante de ellas nada", continuaba la compositora del 'Toma pepinazo'. No sabemos muy bien si la pareja llegará o no a tomarse las uvas en diciembre, lo que sí creemos es que o se relajan un poco y empiezan a respetarse o 'acabarán como el Rosario de la Aurora'.