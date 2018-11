Tras la bronca de Noemí Galera, llegan los lloros y arrepentimientos de los concursantes de OT

La bronca de Noemí Galera a los concursantes de ‘Operación Triunfo 2018’ les ha dejado tocados y desconsolados. Los jóvenes han querido aclarar que la huelga que protagonizaron el pasado domingo por la noche se trataba de “una broma que estaba preparada”. “Nuestra intención no era faltar al respeto”, han indicado entre lágrimas.

“Eran ganas de decir vamos a hacer algo gracioso y divertido, para liberar la tensión que hay, algo diferente que nos haga reír”, ha señalado uno de ellos. Luego se justificaban diciendo frases como éstas: “Que no nos pongan nada en dos meses y de repente nos lleguen 10 tuits hablando mal, es un poco jodido. Que me venga una llamada con mi familia, ¿qué necesitamos más ansiedad, más presión?”, “Lo estamos haciendo bastante bien para el nivel de presión que tenemos”, “No tiene nada que ver con la actitud”, “No lo hicimos con mala intención”, “Que nos digan que nos creemos Los Rolling Stones ya me parece un poco…”, han dicho en referencia a las palabras que la directora de la Academia les había dicho momentos antes.

Los concursantes de OT justifican su actitud por la presión que están viviendo dentro de la Academia, el hecho de estar con cámaras continuamente, no recibir noticias buenas del exterior ni tener contacto con sus familiares. “Estamos currando como cabrones”. “No nos han dicho nada bueno del exterior” , “No sé nada de mi familia, se que están orgullosos pero después de esto, ¿cómo se me queda el cuerpo” o “No hablamos con nadie”, eran las quejas que se les ha escuchado decir.

También se han querido defender de las palabras que Noemí les había dicho momentos antes: “Ella está decepcionada pero yo también lo siento, porque no esperaba que se nos fuera a tratar así cuando no es la realidad”, apuntaba Julia.

Después han aprovechado para pedir perdón y explicaron que se sentían muy orgullosos de estar dentro de la Academia de OT. “Sabemos que tenemos que currar para estar aquí no se nos pone un chip de gilipollas por entrar aquí”. “A mi madre se la va a pelar, no somos malas personas ni que no valoremos esto”o “Es como si de repente tuviéramos un hater, como si nos estuvieran diciendo todas las cosas que nos van a doler (...) siento que ya la hemos cagado, ¿y ahora qué hacemos?”.

Noemí niega las palabras de Julia, en las que dice que todo ha sido para quedar bien en Twitter

Momentos antes de que Noemí Galera regresara al salón, Julia dijo: “Supongo que para que todo quede bien en Twitter, esta charla la teníamos que tener entre nosotros y no en la habitación”. La directora de la Academia entró respondiendo a estas palabras: “No Julia cariño, no ha sido para quedar bien con Twitter ha sido para que veáis lo que habéis hecho” y después añadía: Más me duele a mí, te lo puedo asegurar. De hecho, ayer pasé un día de mierda y esta mañana también. No te creas que para mí es fácil venir aquí y echaros este sermón”.

Después Noemí se ha dirigido a Miki: “El otro día cuando acabó el chat me preguntaste que si es verdad que os quiero como a mis hijos. Pues sí hijo mío, porque si me importárais una mierda yo no estaría aquí. Me supo tan mal que lo dudaras en algún momento... Yo os quiero muchísimo y me duele ver según qué cosas, y también me duele veros llorar ahora”.

Después Julia le ha recriminado a Noemí que les haya dicho que ha perdido la confianza en ellos: “Tú no sabes el daño que eso nos puede hacer mentalmente. Solo pedimos empatía”, a lo que la directora respondía: “Sí que lo sé. ¿Y el mío? ¿Y el del equipo? Todos nuestros actos tienen una consecuencia. También pedimos empatía”. Después ha mencionado también que los miembros del equipo tienen la sensación de que los concursantes no confían en ellos.

Noemí Galera: ”La broma no ha tenido ninguna gracia. Haced un poco de autocrítica”

A continuación Noemí les ha dado un consejo después de toda esta polémica: “La broma no tuvo ninguna gracia, fue muy desafortunada. En vez de justificaros, haced un poco de autocrítica”.

“El año pasado se apagaban las luces y los concursantes estaban ensayando. A lo mejor vosotros tenéis otras necesidades. Lo que más me gusta es que sois muy diferentes y que nadie puede compararos. Sabemos que esta edición es más complicada porque tenéis el referente y eso es inevitable”, ha señalado Noemí.

Después ha tratado de consolar a los concursantes, abrazando a algunos de ellos. “Es una gamberrada y no pasa nada, lo que no me gusta es todo lo de después. El puteo que tenéis por media hora”.

Tras estas palabras, Alba ha indicado: “Nos sabe fatal que penséis que no os queremos y que os faltamos al respeto. Lo sentimos mucho”, mientras Famous decía que “lo sentía muchísimo” mientras abrazaba a Noemí.