Piden la expulsión disciplinaria de Omar Montes por “incitar al abuso sexual” en ‘GH VIP 6’

Omar Montes vuelve a estar rodeado de polémica, esta vez sus palabras no han hecho ninguna gracia y podrían costarle caro. El exnovio de Isa Pantoja ha desatado una oleada de críticas contra él en las redes sociales.

Muchos usuarios están reprochando su actitud y están pidiendo la expulsión disciplinaria del cantante y boxeador después de ver unas imágenes en el 24 horas de ‘Gran Hermano VIP 6’ en las que consideran que ha incitado a cometer un abuso sexual.

La secuencia se produce durante la ‘Fiesta de la cerveza’ que la dirección del programa organizó el pasado miércoles por la noche, en la que los concursantes de ‘GH VIP’ bebieron alcohol y alguno de ellos acabó en estado de embriaguez, como le ocurrió a Miriam Saavedra, exnovia de Carlos Lozano.

Tras acabar la fiesta, todos se fueron a la habitación y fue aquí donde se produjo la conversación que ha hecho arder las redes sociales. Asraf acostó en la cama a Miriam y Omar, que estaba tumbado con Techi en la cama, le dijo: “Túmbate con ella gilipollas, que ella quiere…”, le decía mientras hacía un gesto con la mano, aludiendo a que quería sexo.

Omar a Asraf: “No te gustan las chicas o qué, hermano”

El Míster Universo le dijo que no, a lo que Omar le contestó: “Ay, qué tonto eres”. Por su parte, Techi señaló: “Ay, déjala”, mientras Asraf contestaba: “Qué va. No me van estas cosas, tío”.

Omar no entendía por qué a su compañero de concurso le parecía mal lo que le estaba diciendo y le preguntó: “¿Qué cosas? No te gustan las chicas o qué, hermano. Te está diciendo que te lo hagas con ella”. Asraf volvía a negarse: “Pero cómo vas a hacer eso. Qué va, yo quiero que descanse”.

Techi: “A lo mejor le mola a él [Omar] por eso lo dice”

Techi lejos de increparle, se enfadó con Omar por creer que era a él al que le gustaba Miriam: “A lo mejor la quieres tú, así que si quieres tráetela tú para ti pero a mi no me mires chico. A lo mejor le mola a él por eso lo dice. Hala, chico, me voy, a mamarla a Parla”. A lo que Omar le respondía: “No te hagas aquí la idiota. Ahora me dice a mi, como tuviera algo que ver, ya ves tú”.

Y luego por otro lado tenemos a Techi y sus techadas ... No vaya a ser que Miriam se quiera tirar a Omar eh! no vaya a ser!#GHVIP3O#VIPDirectopic.twitter.com/DaYfh1Tcb4 — ¿? (@tumiradailamia) 4 de octubre de 2018

En cuanto se ha difundido el vídeo de esta triste secuencia, los comentarios en las redes sociales se han multiplicado en cuestión de segundos. “Cultura de violación”, “Omar Montes ya no tendría que estar ahí dentro. Expulsión disciplinaria ya”, “@ghoficial, no tengo idea que están preparando para la gala de hoy, pero os puedo garantizar que abandonaré GH para SIEMPRE si no se hace eco de lo que pasó anoche. El comentario de Omar fomenta la cultura de la violación y por ahí no paso yo más”.

“Es apología de la violación”

O se pueden leer estos otros: “Acabo de ver en directo como Omar Montes animaba a Asraf a abusar de una chica borracha (Miriam). Así tal cual. Que si no le gustan las chicas. Menos mal que el otro tiene dos dedos de frente y le ha dicho que así no. Omar HA INSISTIDO. Estoy flipando”, “Decirle a otra persona que se meta en la cama de alguien que está bajo síntomas de alcohol no es una broma. Si se niega y le pregunta si no le gustan las mujeres, está instigando. '¿Qué pasa, no te atreves? ¿Eres mariquita?' Esas frases de instigación entre machos deben terminar, no, no son bromas”.

“Como esta noche no expulsen a Omar sinceramente es para bajarse de la edición, eso no fue una pelea o insultos fue apología de la violación y eso no se puede consentir jamás. Y deberían poner el vídeo en la casa para que vean lo mierdas que es” o “Dad RT a esto y que la gente cuando mañana se despierte se entere de qué: Omar Montes le ha dicho a Asraf que se folle a Miriam ya que está borracha, Asraf le ha dicho que no y Omar le ha dicho; ¿Que pasa tío, no te gustan las mujeres? #GHVIP3O #GHVIP4O Expulsión ya, asqueroso”.

Están recogiendo firmas para su expulsión

La mayoría de los usuarios piden que le echen de la casa: “Expulsión hoy de Omar Montes. Lo que hizo esta madrugada no tiene nombre, eso es incitación a una violación, lo que le decía a Asraf. Esto puede ser DENUNCIABLE! espero que hagáis algo! @ghoficial”, “Estoy viendo lo que pasó ayer y me da mucho asco. Desde Aquí pido la expulsión de Omar Montes de Gh VIP, no podemos permitir esto. Expulsión Omar Montes ya”, “Por favor @ghoficial no podéis pasar por alto lo que sucedió ayer. Expulsión disciplinaria para Omar Montes” u “Omar Montes EXPULSIÓN DISCIPLINARIA por incitar a Asraf a que se aprovechase de Miriam estando ebria”.

Incluso se están recogiendo firmas a través de ‘change.org’ para pedir su “expulsión inmediata de GH VIP 6, por instigar a cometer un delito”, se lee en la petición.