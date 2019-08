Omar Montes a Albert (Supervivientes): “Me lavo la cara en tus huevecillos”

Omar Montes y Albert Álvarez tienen una relación de amistad muy especial después de su paso por ‘Supervivientes 2019’. Ahora el deportista y extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha revelado un episodio que marcó su amistad y les unió aún más.

El finalista de ‘Supervivientes’ ha desvelado en Instagram la anécdota que vivió junto al exnovio de Isabel Pantoja. “Por fin ha llegado a mis manos poesía ilustrada en una imagen un tanto extraña, recién salidos de la isla, nuestro primer contacto con la sociedad, y casualidades de la vida que nos requisan las maletas en Honduras.... ( solo a Omarcin y a mí, cómo no)”.

Albert sigue relatando la historia: “Tocaba explicar en aduana que significaba todo el arsenal que llevábamos en las maletas, palos, cuchillos caseros, piedras, medio coco, arena por un tubo”, ha contado Albert, quien hace poco confesó las tremendas secuelas que le ha dejado su paso por Honduras.

Omar Montes, a Albert: “Me lavo la cara en tus huevecillos”

Después ha continuado escribiendo: “Y allí estábamos dos tipos muy diferentes intentando explicar que éramos náufragos, que nos habían tirado de un helicóptero y que llevábamos tres meses pescando, de ahí el olorcete a pescado de la ropa, nuestro bronceado caribeño y nuestro lazo de hermandad. A día de hoy puedo decir que ese tipo @omarmontesofficial ha comido una lasaña en mi puñetera cara y que ese jodido iluminati sigue estando a mi lado a día de hoy. Gracias por todo Sr Monty, te como los huevecillos rey de mi corazón”.

La respuesta de Omar Montes en Instagram no se ha hecho esperar: ·”Cuando sea y a la hora que sea aquí me tienes y que me muero contigo. Aquí tienes un soldado. Me lavo la cara en tus huevecillos”.

En la final de 'Supervivientes' se dijeron palabras muy bonitas

A pesar de que los dos amigos tuvieron broncas durante su estancia en Honduras, les unió mucho llegara la final juntos, momento en el que se dedicaron unas bonitas palabras delante de Jorge Javier Vázquez.

Mirándose a los ojos, se dijeron el uno al otro que eran lo mejor que les había pasado en el concurso. Aunque de esto ha pasado ya un mes, Omar y Albert siguen manteniendo su estrecha amistad.