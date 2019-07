Omar Montes desbanca a Albert Álvarez y se convierte en ganador de 'Supervivientes 2019'

'Supervivientes 2019' ha cerrado su edición con su gala final. El reality de Telecinco ha conseguido enamorar el alma de los espectadores y se ha convertido en un éxito absoluto en términos de audiencia, fulgurando a cualquier competidor. Omar Montes, Fabio Colloricchio, Mahi Masegosa y Albert Álvarez han sido los elegidos para enfrentarse en la gran final y optar al premio de 200.000 euros.

Un concurso que no se lo ha puesto nada fácil a ninguno de los cuatro robinsones. La hegemonía de Isabel Pantoja como protagonista indiscutible, las infinitas discusiones, el azote de los elementos, la hambruna y el desgaste de la convivencia son algunos de los factores que han jugado en su contra para llegar hasta aquí.

Trío de presentadores, con la ausencia de Jordi González

La finalde 'Supervivientes' ha comenzado con una emisión grabada en la que se han mostrado las reacciones de los cuatro finalistas ante el ocaso del concurso y las tradicionales imágenes del helicóptero que aterrizaba en los estudios de Mediaset España. La escena no se realiza en directo, ya que la gala se emite de noche y la normativa de aviación civil no permite realizar el vuelo si no es de día.

Jorge Javier Vázquez, recién llegado de una lujosa escapada, ha sido el encargado de llevar la batuta desde el inicio. Lara Álvarez, que acaba de regresar de Honduras, también ha estado presente con un despampanante vestido amarillo. El tercero en incorporarse ha sido Carlos Sobera, el aclamado conductor de 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

El póker de presentadores del formato se ha quedado en trío por la ausencia de Jordi González, el moderador de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Jorge Javier ha explicado que su compañero iba a ausentarse de la gala, aunque no ha dado más explicaciones al respecto.

Primera expulsada y apnea complicada

Tras el aterrizaje del helicóptero, Jorge ha comunicado el primer expulsado. Mahi Masegosa ha sido la elegida por los espectadores como cuarta finalista, salvando a Albert Álvarez.

Después de la tensa llegada de Mónica Hoyos a plató, Lara Álvarez ha presentado una prueba en el exterior de los estudios de Fuencarral. Los concursantes tenían que completar un puzzle compuesto por escalones para después escalar hasta su parte superior y encender un fuego con una antorcha.

Albert Álvarez, que contaba con una clara ventaja por su condición de deportista de élite, ha sido el primero en ganar. Fabio ha sido el siguiente en alcanzar la meta, por lo que Omar Montes se ha quedado fuera, pero no expulsado. Después, el cantante ha tenido que batirse en duelo con el perdedor de la prueba de apnea.

Fabio ha perdido, al sufrir un ataque de tos bajo el agua, y Albert, de nuevo, se ha coronado de laurel y ha salido victorioso. El italiano ha confesado que casi sufre un ahogamiento en su infancia y que por eso le ha sido complicado aguantar. Tras el trágico relato, Fabio y Omar han pasado a competir en el televoto.

Así se ha vivido la victoria de Albert ¿Qué os ha parecido? https://t.co/0FBgMJbayp#SVFinalpic.twitter.com/QgEBoj1mpS — Supervivientes (@Supervivientes) July 18, 2019

Pasional reencuentro entre Fabio y Violeta

Mónica Hoyos ha podido abrazar a su hija Luna, Mahi ha vuelto a ver a sus familiares y Omar ha protagonizado un momento muy tierno con sus abuelos. Sin embargo, todos estos instantes han quedado eclipsados por el reencuentro entre Fabio y Violeta Mangriñán.

Por si fuera poco con sus arrumacos, y con el afán de protagonismo de Violeta, el programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha alquilado una suites para que los tortolitos puedan dar rienda suelta a su frenético deseo carnal. Una relación que, aparte de minutos en 'Supervivientes', también rellenará varias entregas del formato presentado por Toñi Moreno.

Con Fabio en plató, Jorge Javier ha comenzado con su coqueteo habitual. Aprovechando que ya podía dar rienda suelta a su característica lascivia, ha preguntado sin tapujos: "¿De verdad te apetece irte a follar a una suite?". El italiano ha respondido: "No me gusta hablar de esa forma"

Omar Montes gana 'Supervivientes 2019'

En el televoto, Omar Montes, el favorito de Isabel Pantoja, ha conseguido salvarse. Fabio Colloricchio ha quedado en un tercer puesto. Aunque el italiano tenga que conformarse con el bronce, ha podido consolarse pensando en su amada Violeta.

Seguidamente, Jorge Javier Vázquez ha abierto los votos telefónicos de nuevo para enfrentar a Albert y Omar. Ambos, desde el exterior de Mediaset, han tenido unos minutos para lanzar un alegato e intentar seducir al público. El cantante, haciendo gala de su labia, ha conseguido arrancar una ovación mientras que el deportista ha lanzado un discurso sin pena ni gloria.

Albert ha sido recibido en plató al ritmo de 'Love will tear us apart' de The Joy Division, una canción que resume de forma excelente su paso por el concurso, en el que ha sido presa habitual de la desolación. Por el contrario, Omar Montes ha entrado a ritmo de hip-hop y con el público en pie gritando su nombre.

Jorge Javier ha sometido a los dos finalistas a un interrogatorio en el que Albert ha confirmado que Isabel Pantoja ha sido la compañera con la que peor se ha llevado en el concurso. Un cuestionario en el que no se ha destapado ningún detalle que no se conociese, pero que ha copado los últimos minutos antes de la decisión final.

Después de la cuenta atrás, Lara Álvarez y Sofía Suescun, ganadora de la edición pasada, han entrado con el cheque para acompañar a Jorge Javier. El presentador ha situado a Albert a un lado y a Omar al otro para dar paso a la culminación del reality: "Los espectadores de 'Supervivientes 2019' han decidido que el ganador sea Omar". El cantante se ha alzado con el cheque con el apoyo de un 53,7% de los votos.

Una victoria que pone la guinda a una edición que pasará a la historia y que todavía nutrirá de contenidos durante un tiempo al resto de espacios de Telecinco.