Omar zanja su amistad con Asraf: "Me has mentido, y yo creo que no te liaste con Isa Pantoja"

'GH VIP' ha celebrado este jueves su semifinal, en su gala 14. Asraf se ha quedado fuera, por lo que Suso, Miriam Saavedra y El Koala se han convertido en finalistas del concurso conducido por Jorge Javier Vázquez, quien ha sido uno de los protagonistas de la noche por un spot contra la violencia sexual que se ha emitido.

El programa tenía como objetivo resolver las cuentas pendientes entre los concursantes. Por eso, Omar ha subido a la casa de Guadalix a ver a Asraf, a quien le unía una amistad cuando coincidieron en el concurso. No obstante, esa buena relación se acabó después de que el segundo confesara que se había liado con Isa Pantoja bajo el edredón.

Isa siempre ha negado esto, y Asraf siempre le dijo a Omar, entonces ex de Chabelita, que nunca había pasado nada entre ellos. O sea, que le mintió a la cara.

Tras ver los vídeos, Omar le ha dicho a su ya examigo: "Para mí que me hayas mentido echa por tierra nuestra relación de amistad. Yo me creo a Isa. Tú has seguido con el rollo del tema. Has dejado mucho que desear. Me has fallado a mí y a ella. Has sido un falso".

Asraf, por su parte, ha intentado calmar a su excompañero, pero ha sido en balde. "Desde que Isa está conmigo la ilusión que puedes tener es nula. Lo único que te puedes comer es un bombón", le ha espetado Omar, ofreciéndole un dulce que tenía en el bolsillo.

En plató estaba Isa, y tras ver todo ha dicho. "Es lo mismo de siempre. Omar es perro ladrador y poco mordedor, pero mejor así, eh".

