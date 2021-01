Hace más de diez años que Olivia Palermo, norteamericana, de 34 años, nos deleita con su estilo. Sus combinaciones de prendas lujo con otras 'low cost' y su maravilloso acierto a la hora de mezclar estilos, tejidos y estampados la han convertido en un referente del universo 'fashion'.

Olivia, que vive en Nueva York con su perrito bichón maltés, llamado Mr. Butler, y su marido, el guapísimo Johannes Huebl (42), es fotografiada casi cada día. Gracias a ello, podemos ser testigos de sus magníficos outfits. Unos conjuntos que, dicho sea de paso, este año han dejado mucho de que desear. ¿Qué le ocurre? ¿Algo ha cambiado en ella?

La extraña 'rentrée' de Olivia Palermo: ¿qué le ocurre a su estilo?

Los looks que Olivia ha lucido en este 2021 no son dignos de ella. No llevan su sello. Nos referimos en concreto a dos abrigos de animal print que ha llevado por las calles de Nueva York. Este estampado siempre ha sido muy de su gusto (y del de muchas otras insiders como Alexa Chung y las fantásticas hermanas Gigi y Bella Hadid), pero en esta ocasión no convencen las prendas elegidas.

Dos abrigos largos de pelo y estampado animal print con unos cuellos de color fuxia y aguamarina, combinado con bolso y calzado morado y amarillo, respectivamente. Y todo ello con el cabello recogido de malas maneras. Nada de esto tiene que ver con el estilo cuidado, chic y elegante al que nos tiene acostumbrados Olivia. Estos looks de 2021 son más propios de alguna Kardashian que de una de las reinas mundiales del estilo.

Sus abrigos lucidos en 2020

Los abrigos que ha lucido en el último mes poco se parecen a los que paseó a finales del pasado año 2020. Cortes rectos y oversize, estampados minimalistas, tejidos simples y elegantes... combinado con cazado y bolsos en tonos neutro. Este es el estilo de Olivia Palermo que nos gusta.

¿Qué opinas de su nuevo estilo? ¿Mala racha pasajera? ¿O a ti te gusta?