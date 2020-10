Olivia Palermo crea una nueva moda: el pañuelo sobre la mascarilla obligatoria

Con la pandemia de coronavirus muchas mujeres han dejado de arreglarse, y es normal: la mascarilla desluce cualquier 'look'. Por mucho que ésta sea de colores o 'trendy', al final la verdad es la que es: queda mal.

No obstante, y como la salud es lo primero –la nuestra y la de los demás–, las 'it girls' le están dando una vuelta a esto de tener que cubrirse la mitad del rostro y seguir divinas.

Una de ellas, y la precursora de tendencias, ha sido Olivia Palermo, quien desde hace semanas luce un pañuelo sobre su mascarilla obligatoria. Veamos cómo queda y si podemos sumarnos a esta moda.

Olivia Palermo inventa una nueva moda: el pañuelo sobre la mascarilla

Hace más de diez años que Olivia Palermo, norteamericana, de 34 años, nos deleita con su estilo. Sus combinaciones de prendas lujo con otras 'low cost' y su maravilloso acierto a la hora de mezclar estilos, tejidos y estampados la han convertido en un referente del universo 'fashion'.

Olivia, que vive en Nueva York con su perrito bichón maltés, llamado Mr. Butler, y su marido, el guapísimo Johannes Huebl (42), es fotografiada casi cada día. Gracias a ello, hemos podido ser testigos de las numerosas ocasiones en las que ha llevado el pañuelo sobre la mascarilla.

Con ello no sólo consigue seguir protegida ante el coronavirus, sino que además le da un toque extra a su 'look', que no desmejora con el trozo de tela blanco o azul sobre su rostro.

Pañuelos estilosos para todos los bolsillos

Olivia Palermo suele lucir modelos de la firma sueca Lescarf, cuyos precios oscilan los 100 euros por pañuelo. Sin embargo, tenemos otras opciones igual de 'chic' en firmas al alcance de todos los bolsillos:

Miniatti

Miniatti es una firma española de pañuelos de edición limitada, que cuenta con diseños de artistas y de las creadoras de la marca. Sus precios oscilan los 30 euros y la calidad de los pañuelos es fantástica. ¿Lo mejor? Es casi imposible que te cruces con alguna mujer luciendo el mismo pañuelo que tú, ya que de cada modelo se hacen poquísimas copias. Numerosas 'influencers' ya se han rendido a esta marca, como María García de Jaime.

Bijou brigitte

En Bijou Brigitte hay una gran selección de pañuelos que se pueden llevar en el rostro. Nosotros hemos elegido estos tres. Su estilo retro y aire a Versace y Gucci nos encantan. ¿Lo mejor? Sólo cuestan 7 euros cada uno.

Zara

Por último pero no menos importante te traemos tres opciones de Zara de lo más estilosas. Los pañuelos cuestan 9,95 euros y la bandana, de piel, 19,95. Nos encantan los diseños con aire 'vintage'.

Y esto es todo. ¿Te animas a lucir pañuelo sobre la mascarilla?