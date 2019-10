Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, contraataca a Rocío Carrasco

Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores, se ha pronunciado acerca de la última sentencia promovida por Rocío Carrasco, que obliga a su marido a pagar 80.000 euros de fianza en 24 horas.

La magistrada del juzgado número 2 de Alcobendas ha dado un día a Antonio David para depositar este dinero dentro del marco del proceso judicial por un presunto delito de insolvencia punible y estafa procesal denunciada por Carrasco.

El auto además pide la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial por una pensión impagada durante ocho años.

Recordemos que Antonio David cobra al menos 30.000 euros a la semana, así que podrá hacer frente a la deuda sin problemas, al menos aparentemente.

Olga Moreno responde ante el ataque de Carrasco

"Lo veo surrealista. Estoy muy tranquila también te lo digo. Es más de lo mismo, es seguir, seguir, seguir… Yo me lo he tomado bien, que me da igual vamos. Que haga lo que quiera ella, es que son cosas de ella, es más jaleo para ella…", ha dicho Olga a la revista 'Semana'.

La modista ha añadido que van a recurrir, así que Antonio David no tendrá que depositar el dinero en el plazo estimado.

"Me da pena por los niños"

"Estamos más tranquilos. Hombre es cierto que vuelven a ser muchas llamadas de la familia y amigos. Me da pena ya sobre todo por los niños, porque es más de lo mismo, que ellos se enteran de todo, el niño y Rocío dicen ¿otra más?", ha dicho Olga, refiriéndose a los hijos de Rocío Carrasco y Antonio David, que viven, motu proprio, con ella y el ex guardia civil.

"Yo Les digo que no se preocupen, que son cosas de juzgado y que no se preocupen ¿qué les vas a decir?", ha finalizado.

¿Qué te parece todo esto? ¿Con quién vas?