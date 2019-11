Olga Moreno, al descubierto: su edad, su relación con Antonio David, su hija, sus denuncias con Carrasco y más

Olga Moreno se ha convertido en una de las protagonistas del año gracias a la familia de la difunta Rocío Jurado, que está de plena actualidad con la entrada en escena de Rocío Flores y la reaparición de Antonio David Flores en 'GH VIP 7'. El concurso del ex guardia civil ha reavivado el fuego cruzado que mantiene con su ex y madre de sus dos hijos, Rocío Carrasco.

A pesar de que familiares y amigos de los Carraco-Flores no paran de comentar lo que pasa y deja de pasar en esta familia, hay una persona que se ha mantenido al margen hasta ahora. Ella es Olg, la mujer de Antonio David, con quien comparte su vida desde hace ya 18 años.

Te contamos quién es realmente la mujer que le ha devuelto la felicidad a Antonio David.

Olga Moreno, sevillana

Olga Moreno es de Sevilla y tiene un año menos que Antonio David, 42.

Tiene una tienda de moda

Es una mujer sencilla y trabajadora. Su vida es como la de la mayoría de mortales: pasa los días en la tienda de moda que tiene en Málaga, llamada Olé y Amén, y en su casa, cuidando de su familia.

Es diseñadora

La mujer de Antonio David es una apasionada de la moda. "Siempre me he sentido identificada con la moda, me atraía todo lo que tenía que ver con ella y esto fue lo que me llevó entre 1996 y 1998 a realizar un curso de Diseño y Moda en mi Sevilla natal", asegura en su web.

Tras hacer el curso, y según ella, trabajó como diseñadora para diferentes artistas del mundo de la música y colaboró en diversos desfiles de moda.

Conoció a Antonio David hace 18 años

Olga y Antonio David se conocieron hace 18 años, en 2001, cuando él era colaborador de ‘Crónicas Marcianas’ en Telecinco. Él tenía apenas 25 años, y ella 24. Olga, por aquel entonces, trabajaba como relaciones públicas de El Corte Inglés.

Boda en 2009

Ocho años después de iniciar su romance, decidieron dar un paso más y oficializar su amor con una boda. El enlace se celebró en junio de 2009. La madrina fue la madre de Olga, Rosa, y el padrino fue Juan, el padre de Antonio David.

Tuvo un aborto

En noviembre de 2009, cinco meses después de casarse, Antonio David y Olga anunciaron el embarazo de la joven sevillana. Sin embargo, a finales de año, Olga sufrió un aborto. Este fue sin duda uno de los episodios más duros de su vida.

El nacimiento de su hija Lola

Tres años después del aborto, la pareja volvió a intentarlo, y esta vez con éxito. En diciembre de 2012 nació la pequeña Lola, que hoy tiene 7 años. Es la única hija biológica que tiene la pareja.

Es una madre para Rocío y David Flores

Olga y Antonio David viven con la pequeña Lola y también con los hijos que él tuvo con Rocío Carrasco, Rocío Flores, de 22 años, y David, de 20.

Ambos han decidido que prefieren compartir techo con su progenitor y la nueva familia de éste. Rocío, de hecho, ha manifestado en varias ocasiones en sus redes sociales que para ella Olga es su verdadera madre.

David no se ha pronunciado al respecto y sabemos poco de él. El joven tiene una enfermedad genética que le ha provocado problemas con el habla y de movilidad, y problemas de audición que le afectan al equilibrio. Antonio David ha dicho en alguna ocasión que la Carrasco nunca ha aceptado la enfermedad que sufre su hijo.

Olga dijo sobre estos jóvenes que para ellos "no soy su madre, soy su salvación. En cuatro años, Rocío Carrasco ni ha llamado a su hija ni ha preguntado cómo está. La niña ha llorado mucho por ello".

Las demandas de Rocío Carrasco

El Juzgado de Instrucción número 3 de Alcobendas admitió a trámite, el pasado 3 de septiembre de 2018, dos demandas que Rocío Carrasco interpuso contra Olga, por las manifestaciones realizadas durante las últimas entrevistas concedidas, en las que cuestionaba su papel de madre.

Carrasco le pide más de 100.000 euros a la pareja de su ex por vulnerar, en opinión de la demandante, su derecho al honor y a la intimidad personal y familiar.

Y esto es todo. ¿Qué opinas de Olga? ¿Crees que Rocío Carrasco hizo bien en demandarla?