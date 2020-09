El inmenso dolor de Ana Obregón tras la pérdida de su hijo Álex: "Es un camino de lágrimas"

La pérdida de un hijo es quizá lo peor que le puede pasar a una madre o un padre. Hay personas que llevan mejor el duelo, que consiguen seguir su camino más fácilmente aun con el dolor. Y las hay también que se quedan estancadas en la pérdida y que no logran y/o no quieren avanzar.

Ana Obregón es posible que se encuentre en el segundo grupo. La actriz no ha superado el fallecimiento de su hijo Álex,que murió el pasado 13 de mayo a los 27 años de edad, a causa de un cáncer con el que llevaba luchado dos años.

Desde el trágico suceso, Ana Obregón no quiere olvidar a quien fue y seguirá siendo la persona más importante en su vida, y por ello cada cierto tiempo publica una bonita dedicatoria en sus redes sociales sobre su hijo.

El inmenso dolor de Ana Obregón

La última muestra de cariño que Ana Obregón le ha dedicado a Álex es un emotivo vídeo sobre la infancia de su pequeño, que ha acompañado con una dedicatoria:

"Hoy quería compartir con vosotros estas imágenes que forman parte de lo que queda de mi corazón. Lo hago como agradecimiento de vuestros cientos de miles de mensajes de amor y bondad que me conmueven y acompañan en mi camino de lágrimas. Leo todos y cada uno de ellos. Gracias mi Aless por haberme regalado 27 años de momentos de una felicidad inmensa y única . Gracias por aquella flor que me diste con dos años y que aún guardo en un cajón. Gracias por las infinitas veces que me has llamado lo más bonito que me han dicho en toda mi vida: mamá", ha escrito.Y añade: "Os tengo que confesar que echo mucho de menos que me llame 'mamá', aunque a veces, solo a veces, escucho su voz llamándome 'mamá' desde algún lado de la eternidad".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) el 2 Sep, 2020 a las 11:36 PDT

Le dedicó una carta

Tras el funeral de Álex, Ana le escribió una carta que publicó también en Instagram: "En nombre del 'Gladiador que sonrió al cáncer', gracias de corazón por todos vuestros miles de mensajes de amor y ánimo a través de las redes de toda España. Gracias también a los medios de comunicación por apoyarnos ayer y por el respeto que han tenido estos últimos años rogándoles que a partir de ahora respeten el dolor de una madre que ha perdido a su hijo y pueda vivir el luto en mi intimidad con mi familia. Ayer no fue una despedida. Aless vivirá para siempre en el corazón mutilado de los que le queremos".

Desde esta modesta sección le mandamos a Ana todo el amor y las fuerzas para sobrellevar los días.