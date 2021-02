Nuria Roca: su pasado desconocido, sus problemas sexuales y sus deudas con Hacienda

Nuria Roca ha vuelto a primera plana porque se ha convertido en presentadora temporal de El hormiguero tras la ausencia de Pablo Motos por prevención ante una posible infección de coronavirus.

La valenciana, de 48 años, brilló como nunca y captó toda la atención de la audiencia, pues acaparó el access prime time de Antena 3 por la puerta grande.

Todo ello ha despertado el interés sobre su persona y faceta más íntima. Por eso, te contamos algunas cosas de ella que seguro que no sabías y que te gustará conocer.

El pasado laboral desconocido de Nuria Roca

Ahora mismo no hay apenas nadie en España que no sepa quién es Nuria Roca, una fama que ella nunca buscó. La de Moncada lleva desde 1994 en la pequeña pantalla, pero su incursión en la misma fue fortuita.

Nuria Roca estudiaba entonces la carrera de Arquitectura y, para poder pagarse su viaje de fin de curso en la universidad, participó en un concurso televisivo. “Ocurrió de una forma muy casual. Estábamos preparando el viaje de final de carrera y, en esa época, había un concurso en Canal 9, de preguntas tipo trivial, y solamente por ir y perder te llevabas 50.000 pesetas”, recordó la presentadora en una entrevista.

Con 50.000 pesetas (300 euros de hoy) ya tenía pagado la mitad del viaje, así que no se pensó dos veces y se apuntó. "Concursé, gané tres programas, me gané una pasta, y a partir de ahí empezaron a llamarme para presentar programas. Estaban buscando a gente nueva y se ve que vieron alguna cosa en mí, y compaginé la carrera con la televisión. Fue algo de casualidad, muy progresivo y natural", dijo.

Así, poco a poco, se convirtió en una cara amiga de los medios de comunicación. Acabó la carrera, algo de lo que se arrepiente, ya que cree que "las personas se tienen que formar, independientemente de la rama donde se forjen. Se forman, adquieren experiencias, absorben todo y luego ya pues la vida te lleva por un camino, te lleva por otro”.

"Hay que aprovechar las oportunidades, aunque ahora, si volviese a estudiar no estudiaría lo mismo, o sí, o tampoco estudiaría algo relacionado con los medios. No lo sé…”, apuntó, dejando claro que al final no es tanto lo que uno decide sino por dónde le va llevando la vida.

Sus problemas de matrimonio (y sexuales) con Juan de Val

Otro de los asuntos que no se conocen de Nuria Roca son los relacionados con su matrimonio con Juan de Val (49) de más de 20 años de duración y tres hijos en comúm.

Lo que la mayoría desconoce de esta pareja es que ambos mantienen una relación abierta, esto es, que se pueden acostar con más personas aparte de entre ellos.

Además, el sexo (entre ellos) parece no estar muy presente en su relación, ya que ella dijo en 2018 que iban a terapia de pareja y que le "gustaría deshacer más la cama".

"Era una consulta un poco extraña, pero convencí a mi esposo, a mi señor, para ir. Aunque estamos bien, después de salir de allí me di cuenta de que había que reforzar algunas cosas", contó.

Roca añadió que hubo un "momento incómodo cuando el experto preguntó por las relaciones sexuales": "Mi marido y yo no coincidimos en el número. Yo pienso que es porque se imagina que (lo hacemos) más".

También aseguró que le molestó un poco una confesión que hizo su marido: "Me puso tensa que él dijera que no quiere veranear donde lo llevamos haciendo desde hace seis años".

Su deuda con Hacienda

El último asunto que te queremos contar hoy de ella es de dinero, en concreto de Hacienda. El fisco llevaba meses detrás de la colaboradora de 'El Hormiguero' por unos ingresos que habría ocultado a la Agencia Tributaria entre los años 2005 y 2010. Hacienda le pide a la presentadora más de 500.000 euros.

En concreto, Nuria tiene que hacer frente a dos sanciones, una de 86.749 y otra de 126.880 euros. Además de estas generosas cantidades, el fisco le reclama 309.475 euros tras haber perdido el recurso contra la liquidación del IRPF de los ejercicios de 2005 y 2006.

Todo ello porque la presentadora creó Tospelat, una sociedad para facturar sus gastos y se puso un sueldo inferior a los ingresos que percibía por su trabajo, cifrados en 4,7 millones de euros entre 2005 y 2010.

