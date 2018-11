Así es el excéntrico novio de María de ‘OT’ y así se defiende tras tacharle de “machista”

Pablo Amores,el novio de María,la novena expulsada de ‘Operación Triunfo’, nos dejó a todos estupefactos el pasado miércoles cuando le invitaron a la gala para darle una sorpresa a su novia, que era una de las nominadas de la noche.

Cuando el presentador Roberto Leal le preguntó qué era lo que más echaba de menos de su novia, él respondió sin pensárselo dos veces: “Su culo”, “está buenísima”. Después revelaba que si María era la expulsada, lo primero que iban a hacer era “follar”. “¡Vamos a follar! ¡A follar!”, repetía por si no había quedado claro.

Las palabras del joven murciano, de 25 años, dejaron pasmados tanto al presentador de ‘OT’ como a los espectadores y usuarios de redes sociales. Este momento, que unos tachan de glorioso y otros, de bochornoso; se convirtió en viral y desde entonces muchos usuarios de las redes no paran de cargar contra María, después de no querer decir ‘mariconez’ en su versión ‘Quédate en Madrid’, de Mecano; y de haberse mostrado en todo momento como una persona muy reivindicativa y fiel defensora del feminismo. Tampoco han parado de lloverle las críticas al novio de María, al que tachan de “machista”.

María le ha defendido: “Que a mi novio le guste mi culo, me parece guay”

La joven ha salido en su defensa en el encuentro digital de los medios con el expulsado de la semana. “Lo único que puedo decir es que es la persona menos machista que conozco”, para después añadir entre risas: “Que a mi novio le guste mi culo no me parece machista, me parece guay, a mi me hace ilusión”.

También Pablo ha querido defenderse a través de las redes sociales con estas palabras: “Decir que quieres follar con tu novia es machista. Me flipa que estéis tan confusxs, que os herís a vosotrxs mismos jeje salu3”, ha escrito en su Stories.

El joven tiene claro que desde que su novia entró en 'OT 2018’, ha conseguido más seguidores en las redes. Ya tiene más de 18.000 en Instagram. “Como tengo más followers por mi novia que por mí, os tendré que subir vainas de enamorado I guess”. Seguramente, después de su aparición en televisión, le hayan aumentado aún más los seguidores.

Así es Pablo Amores, el novio de María Villar, de ‘OT 2018’

Como se puede ver en las redes sociales, el joven tiene un estilo muy alternativo y es una persona muy creativa. Le encantan los tatuajes, es miembro del proyecto ‘Autoescuela Tatoo’, en el que se definen como “terroristas del tatuaje”. Además le gusta todo lo relacionado con el manga japonés y la cultura nipona. También ha diseñado alguna camiseta.

Pero ahora bien, ¿a qué se dedica? Pablo es videoartista y se dedica al campo de audiovisuales. Trabaja como realizador y fotógrafo.Tiene su propia página web, con su nombre, en la que publica el material fotográfico y audiovisual que hace.

Ha trabajado para grupos de música como ‘Trajano!’, al que le realizó el vídeo de la canción ‘Álgebra opuesta’; para ‘The Parrots’ dirigió ‘A Thousand Ways‘ y ‘Let’s Do It Again’. También ha trabajado para ‘Alien Tango’ o ‘Poolshake’ .

El próximo 4 de diciembre se estrena un nuevo vídeo de Pablo Amores, realizada esta vez para el DJ y productor de electrónica Miqui Brightside, para su canción ‘Burning Bridges’, según ha publicado el portal ‘Jenesaispop’.

