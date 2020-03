Quién es Pedro Solà, el novio de Elena, la madre de Adara: lo que debes saber de él

Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, saltó a la fama gracias a 'GH VIP 7', reality de Telecinco que ganó su hija, quien se convirtió en la absoluta protagonista del espacio.

Ahora la progenitora, de 47 años, se ha embarcado en 'Supervivientes 2020', donde se ha referido en varias ocasiones a su novio. De hecho, en la última gala del concurso, Elena se pintó en la frente "Solà", en referencia a la familia de su pareja. "Es que como no me puedo dirigir a cada uno de ellos pues he decidido escribirme el apellido familiar", dijo este jueves.

Aunque Elena le haya dedicado numerosas muestras de cariño a su novio, nadie sabe quién es. Bueno, nosotros sí, y te lo vamos a contar en las siguientes líneas.

Quién es Pedro Solà, el novio de Elena Rodríguez

Pedro Solà es la pareja de Elena. Se trata de un hombre maduro que se dedica al mundo de los negocios. Es catalán pero vive en Madrid, y trabaja, desde 2009, como Jefe de marca del grupo HMY, una empresa que ofrece "servicios de concepto, diseño, site & project management, ingeniería de valor además de soluciones tecnológicas y de iluminación" a empresas del sector retail de todo el mundo.

Alto ejecutivo catalán

"A lo largo de mi vida he creado una forma de hacer negocios, trabajando codo a codo con mi equipo de gestión global de proyectos, buscando las mejores soluciones para superar los nuevos desafíos comerciales. He viajado por todo el mundo creando e implementando estrategias, mostrando ideas y brindando apoyo a las empresas que reinventan sus espacios comerciales y alcanzan sus planes de expansión global en términos de calidad, logran los resultados y ponen un énfasis especial en la relación humana", escribe el propio Pedro en su Linkedin.

Antes de su amplia carrera profesional, Pedro se sacó un graduado en Dirección y Administración de Empresas en la Escuela de Negocios FUNDEMI IQS de Barcelona, y un diploma en Dirección Comercial y Marketing Estratégico en otra escuela.

Cómo se conocieron Elena y Pedro (hace cuatro años)

Casualidades de la vida, fue 'Gran Hermano' lo que unió a esa pareja, que lleva saliendo desde 2016. Resulta que Pedro es allegado de Rodri Fuertes, quien fue concursante de 'GH', y Rodri es amigo de Marc, que es hijo de Pedro y fue quien le defendió en los platós.

Rodri y Adara coincidieron en la misma edición de 'GH', por lo que se hicieron amigos y al final el padre de Marc y la madre de Adara se conocieron y se enamoraron. Es destino, que es caprichoso.

"Elena es mi gran amor"

Pedro Solà está profundamente enamorado de Elena, y parece que es mutuo. En sus redes sociales le dedica mensajes cariñosos y fotos. "En septiembre de 2016 vuestro 'Gran Hermano' me trajo a mi Gran Amor. Gracias", escribió hace poco.

Muy integrada en la familia Solà

Ambos llevan saliendo cuatro años, y Elena está ya profundamente integrada en la familia Solà. De hecho, comparte con ellos las celebraciones más destacadas del año, como la Navidad.

Ambos comparten aficiones

Elena Rodríguez es una mujer deportista y muy activa, de hecho es triatleta. Una afición que comparte con su pareja, quien es también muy deportista.

Entre sus aficiones más destacadas se encuentra viajar, el golf, el esquí, el senderismo y el ciclismo. Vamos, que Elena no podía haber elegido mejor a su media naranja.

Y esto es todo. ¿Qué te parece el novio de Elena?