La novia de Rafa Mora desvela cómo es su vida sexual: "He tenido cinco orgasmos en un día"

Macarena Millán ha desvelado algunos detalles de su vida sexualcon su novio Rafa Mora. Todo comenzó cuando la joven se puso a jugar a 'Verdad o atrevimiento' con otras concursantes de 'La casa fuerte', entre las que se encontraban Yola Berrocal, Leticia Sabater y Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun.

Después de hacerse preguntas sobre qué colaboradores de televisión les caían mejor o peor, Leticia le hizo la siguiente pregunta a Macarena: "¿Qué tal hace el amor Rafa Mora?".

A pesar de que la modelo y profesional de fitness no está acostumbrada a la televisión, habló sin pelos en la lengua del tema. "Es muy cariñoso, siempre me da besitos mientras lo hacemos" y recalcó que Rafa "siempre me hace disfrutar a mí primero y me compra juguetitos".

"Es el único chico que le ha hecho llegar al orgasmo"

Maite le preguntó directa si le empotra o no, a lo que ella contestó que sí. Mientras, Yola quiso saber qué puntuación le daría Macarena a su novio, el colaborador de 'Sálvame' en la cama. "Un diez", dijo sin dudar. Incluso fue más allá y contó que es el único chico con el que había conseguido llegar al orgasmo.

Cuando sus compañeras le preguntaron que cuántos orgasmos ha llegado a tener en un día, señaló: "El día que máximo, a lo mejor cinco orgasmos".

Ante la respuesta, la madre de Sofía, le respondió que tenía que "estar seca", mientras Yola recalcaba que "entonces cuando Rafa va a 'Sálvame', va bien descargado".

Rafa Mora: "Soy muy abierto en el sexo"

Tras emitir el vídeo, el programa enfocó a Rafa Mora que se había puesto rojo por los detalles íntimos que había dado su pareja. "Aquí está desatada, se ha venido un poco muy arriba", indicó entre risas para luego añadir que es "muy romántico" cuando está enamorado.

Nagore le dijo que preguntó si Macarena había dicho la verdad o exageraba dado que en todos los realities se magnifica todo. "Macarena ya sabéis que es muy sincera", respondía Mora. Después la colaboradora de televisión y novia de Sandra Barneda quiso saber si Rafa era muy abierto en el sexo o no. "Sí, soy muy abierto", confesaba.

Sin embargo, cuando le preguntaron si él usaba los juguetes sexuales que le regalaba a Macarena dijo que no. "Soy muy abierto pero por detrás a mi no", quiso aclarar.

Rafa Mora, muy enfadado con Oriana e Iván

A lo largo del programa, el extonista de 'Mujeres y hombres y viceversa' también habló de uno de los temas que le tienen preocupado y es el trato que le están dando a su novia, tanto Oriana como Iván, uno de sus mejores amigos. La venezolana llegó a tirarle todas las pertenencias de la maleta a Macarena al otro lado de la casa, teniendo que salir en su defensa Yola. Las dos tuvieron una fuerte discusión y Berrocal acabó tapándole la boca a Marzoli.

"Pensé que Iván iba a tenderle una mano porque estuvieron hablando el día de antes y Oriana también le dijo que no se preocupase de nada", reveló asegurando sentirse muy decepcionado con ellos.