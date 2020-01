Así es la novia de Fede Valverde, a la que conoció en Instagram y le convertirá en padre en unas semanas

El jugador uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, fue seleccionado el como el MVP (Most Valuable Player ) del encuentro entre el Real Madrid y el Atlético a pesar de ser expulsado en la prórroga durante la final de la Supercopa de España.

Su novia, Mina Bonino, de 24 años, ha sido una de las primeras en felicitarle a través de las redes sociales con este mensaje: “Todo tuyo! Disfrútalo que lo mereces más que nadie. Te felicito y estamos muy orgullosos de vos. Nada que reprocharte, hiciste todo lo que tuviste que hacer en todo momento desde que llegaste a este club y está es la recompensa. Puro corazón y huevo! Vamos Fede! Campeones”, ha escrito la argentina en su cuenta de Twitter junto a una foto del momento en que Fede Valverde recogía su premio.

La pareja se conoció a través de las redes sociales y aunque ella al principio no quiso comenzar una relación debido a que ella es cinco años mayor, a los dos meses de estar chateando, Mina lo dejó todo y se vino a España a vivir.

Fede Valverde y Mina Bonino serán padres antes de que acabe febrero

La relación ha sido de lo más intensa, Fede y Mina están esperando su primer hijo. La pareja del futbolista está embarazada de 34 semanas, por lo que se convertirán en padres antes de que acabe febrero. El bebé se llamará Benicio, tal y como la novia de Fede anunció en las redes sociales.

“¡Te felicito mi amor! Sos puro huevo. Puro corazón, y es el reflejo de lo que das dentro de la cancha. El gol solo llegó para darte más confianza y seguir afianzándote, porque el camino es largo, pero acá Benicio y yo vamos a estar apoyándote. Y ahora si, agradezco a quienes sabían y respetaron nuestro silencio estos seis meses de embarazo, si decidimos no hacerlo público antes fue porque no quería que nada opacase el momento que estaba teniendo Fede, en plenas competiciones y con partidos importantes donde tocaba ganarse la titularidad", ha escrito Mina.

Después el mensaje continuaba así: "Seguramente todos tengan la cara de Luka en este momento, y tengan muchísimas dudas, pero tal vez es una prueba más de que no importa el tiempo, el lugar, sino la persona y por eso decidimos desde el primer momento agrandar la familia. Me hubiera gustado sacarme una foto con la panza, la camiseta de River que ya tiene y Fede, pero Benicio todavía no termina de asomarse y por eso me agarra desprevenida con una foto desprolija.

Desde ya agradezco a quienes siempre le tiran buena onda a Fede y nos llenan de comentarios lindos, no saben que orgullo es para mí que los españoles lo aprecien tanto, sabe Dios que se lo merece más que nadie, y los comentarios mala leche los ignoramos, porque desbordamos de felicidad en todos los sentidos, y el amor y la felicidad anula cualquier tipo de envidia. Fede Valverde ya te puedo decir papá".

¿Quién es la novia de Fede Valverde?

Es la primera novia que se le conoce a Fede Valverde desde que fichó por el Real Madrid en el verano del 2016. Mina se graduó como periodista deportiva y tiene un posgrado en la UBA (Universidad de Buenos Aires).

Uno de sus primeros trabajos conocidos fue en la cadena de televisión ‘TyC Sports’, donde fue la presentadora del tiempo. También ha trabajado en programas de televisión conocidos en su país como 'Instrusos'.

Además le gusta mucho la moda y es influencer, patrocina alguna marca en Instagram. Aunque no ejerce como modelo, le gusta mucho posar y hacerse fotos en diferentes lugares.

La joven es también una apasionada del ejercicio, como Fede. Antes de quedarse embarazada, publicaba muchas fotos en las que posaba en el gimnasio.