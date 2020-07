La drástica decisión de la novia de Enrique Ponce tras el revuelo por su relación.

La joven novia de Enrique Ponce, Ana Soria Moreno, de 21 años, se ha visto abrumada por el revuelo que ha generado que saliera a la luz su relación con el torero, de 48 años, motivo que le habría llevado a precipitar su divorcio con Paloma Cuevas, pareja con la que estuvo durante 28 años.

El propio Ponce llegó a confesar en 'Sálvame' que estaba "ilusionado" con la guapa rubia, que estudia Derecho, tiene aspiraciones de ser modelo y actriz y pertenece a una familia de abogados muy prestigiosos en Almería, tal y como te contamos en 'Vozpópuli'.

En la conversación telefónica que tuvo con Kiko Hernández públicamente y en directo también pidió "respeto y que dejen tranquila a la familia de Ana que nunca ha salido en nada y que es discreta".

Sus seguidores aumentaron rápidamente

Cuando saltó la noticia, la novia de Enrique Ponce vio como en pocos días se incrementaba rápidamente su número de seguidores, de 500 a 30.000 mil, tras el interés y curiosidad que suscitó su relación y ver cómo era la joven que había vuelto loco al torero.

Incluso llegó a tener abierto su perfil de Instagram durante un tiempo, - no sabemos si por descuido o a propósito ante su repentina fama-, después decidió cerrar su cuenta y hacerla privada, sólo para los que aceptara como amigos o 'followers'.

La presión mediática ha podido con ella

En los últimos días varias personas intentaron suplantar su identidad en Instagram, lo que la llevó a tener que estar denunciado todas estas cuentas.

Por todo ello, Ana ha decidido romper con todo y ha tomado una drástica decisión tras la presión mediática: ha eliminado su perfil en las redes sociales. Ya no hay rastro de @anasoria.7

Cualidades y físico para ser modelo

En su cuenta tenía fotos en las que se la veía presumir de cuerpazo y abdominales, posando en bikini en la playa, uno de los lugares que más le gusta visitar.

Antes de que borrara su cuenta de Instagram, pudimos conocer más detalles de la joven almeriense. Además de que tiene un cuerpazo y salta a la vista su belleza y rasgos angelicales, -cualidades con las que podría triunfar como modelo perfectamente-, siempre se muestra feliz y sonriente.

Ana tiene mucho estilo a la hora de vestir, es muy fotogénica y se ve que le gusta mucho la moda por lo que también se le daría bien ser 'instagramer' o 'influencer'.

La pareja se conoció por Instagram

Además de su pasión por la tauromaquia, también le encanta la equitación, deporte que practica desde pequeña. Ha llegado a competir en varios torneos amateur.

Esta red social tuvo mucho que ver en la relación de Ponce y Soria, ya que fue a través de Instagram donde se conocieron. Ella le escribió para transmitirle su admiración, ya que es una apasionada de los toros, y comenzaron a seguirse.

"Responsable, trabajadora y ordenada"

El abuelo de Ana, José Luis, habló con el programa 'Viva la vida' y describió a su nieta como "responsable, trabajadora, muy buena y ordenada".

Además se mostró muy feliz de que su nieta estuviera con el torero, -que ya conoce a los padres de Ana-, a pesar de los casi 30 años de edad que les separan. "Estoy muy contento porque ahí está su felicidad y eso es lo que más me importa. A mí Enrique Ponce me cae muy bien. Le he seguido porque soy aficionado a los toros, me encanta la relación porque él es un caballero y una persona excepcional. No le conozco en persona pero he hablado con él un par de veces", declaró.