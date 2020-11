Norma Duval explica por qué tenía la cara tan hinchada en 'Mask Singer'

Norma Duval, de 64 años, sorprendió a todos con su reaparición en televisión en el programa 'Mask Singer'. No solo llamó la atención que descubriera su identidad bajo el disfraz de unicornio, algo que también dejo atónitos a Malú, Los Javis y José Mota,sino que su cara acaparó todas las miradas.

Las redes sociales se llenaron de comentarios criticando que se había pasado con el botox o los retoques estéticos que se había hecho y que costaba reconocerla. "Está hinchada como un balón de fútbol. Le han metido el botox hasta en el cielo de la boca", "La voz de Norma Duval se reconoce perfectamente si tienes una edad y conoces su trayectoria. Casi es más difícil reconocer su cara por el Bótox y ese maquillaje".

U otros como estos: "Norma Duval tiene un poco de cara en el botox" o "No parece ella. Nunca entenderé esta obsesión por destrozase la cara con retoques", son algunos de los tuits que dejaron los usuarios en Twitter tras su aparición el pasado miércoles.

Tras las críticas recibidas, Norma ha decidido dar su versión y niega que se haya hecho retoques estéticos.

"Yo también me sorprendí cuando vi mis imágenes en Mask Singer"

Norma Duval ha querido aclarar qué es lo que pasó a través de su perfil de Instagram. "Hola a todos. Quiero comunicaros que yo también me sorprendí cuando vi mis imágenes en 'Mask Singer'. Mi cara estaba inflamada pero, desde luego, nada de lo que se ha especulado es cierto", ha comenzado diciendo.

"También se dice que no somos nosotros los que estamos siempre debajo de las máscaras. Pues se equivocan, somos nosotros", ha querido dejar claro primero, para después explicar por qué motivo tenía la cara así. "La prueba es que el tiempo de espera, el inmenso calor y el peso de la propia cabeza del Unicornio, añadido a mi claustrofobia, me ocasionaron esa reacción de inflamación".

El mensaje lo ha finalizado diciendo: "Un placer mi paso por el programa. Os deseo un feliz Domingo".

"Malú, eres mi cantante preferida"

La vedette española interpretó en 'Mask Singer' una canción de Cher, 'Believe', bajo la máscara de unicornio. "Muchas gracias a todos. Estar en un programa como este en estos momentos es tan importante, es tan creativo, tan bonito, tan entusiasta, tan intrigante... No sabéis todo lo que hay ahí detrás, porque nadie sabe quiénes somos. Estoy muy contenta, ha sido un placer. Les deseo a todos mis compañeros toda la suerte del mundo porque estar detrás de estar de este traje y bajo la máscara es muy difícil", confesó.

Las pistas que se dieron para identificar al unicornio fueron estas. "Soy uno de los seres más misteriosos y mágicos que han pisado la tierra. Me podéis llamar Ripu. Además de la magia, la justicia es mi obsesión, me hubiese gustado ser un unicornio trajeado y luchar por las causas justas, pero finalmente la vida me llevó por otros derroteros. Ser artista era otro de mis sueños y mi mamá me ayudó a volar".

Antes de irse, Norma Duval quiso dedicarles unas palabras a Malú, a la que admira mucho, así como a los otros tres "investigadores". "Malú, eres mi cantante preferida, tengo todas tus canciones. Los Javis, que los adoro, y mi humorista, que es un fuera de serie".

