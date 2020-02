El extraño trastorno de la hija de Noemí Salazar ('GH VIP 7'): "Se arranca el pelo de la cabeza"

Noemí Salazar, exconcursante de ‘GH VIP 7’, ha confesado que su hija sufre un trastorno nervioso llamado tricotilomanía. La madrileña ha explicado a través de sus redes sociales el drama por el que están pasando desde que nació la niña, también llamada Noemí.

“Mi niña tiene el problema de la tricotilomanía. Eso consiste en que se tira del pelo y se lo arranca”, ha dicho Noemí, que está felizmente casada con Antón, un músico que ha colaborado con Sara Baras, padre de la pequeña.

La también diseñadora ha puntualizado que su hija “lo hacía desde que era un bebé”, y que ahora ella está intentando ponerle fin al problema: “Parece que desde que es más mayor y le digo que eso no lo haga, lo va entendiendo. (...) Pero lo hace inconscientemente, sobre todo, cuando está dormida”.

Noemí Salazar lo ha pasado "muy mal" con el trastorno de su hija

Noemí ha dicho que lo ha pasado "muy mal con este tema”, sobre todo porque su hija se está dando cuenta, ahora que es más mayor, "de que las niñas tienen más pelo que ella”.

Por ello, ha optado por llevarla a un psicólogo infantil, aunque de momento sin éxito. "No me ha funcionado mucho porque quieras o no la niña es pequeña y no entiende lo que le dice el psicólogo”.

"Ella es muy rara, no le gusta ir a la peluquería. Se pone a chillar, se pone a llorar, pero la he ido concienciando y hoy empieza el primer tratamiento”, ha dicho para finalizar.