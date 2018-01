Los problemas con la voz de Nina y su opinión sobre ‘Operación Triunfo’.

Anna Maria Agustí Flores, conocida artísticamente como Nina, acaba este domingo 28 de enero con la función ‘Casi normales’ en el Teatro La Latina, de Madrid, en el que da vida a Diana. A pesar del éxito obtenido, la cantante y actriz tuvo algunos contratiempos desde que se estrenó la obra el pasado 15 de diciembre. Tanto Nina, como la cover de Diana, Silvia Luchetti, se vieron obligadas a no poder actuar por problemas vocales, por lo que las funciones se tuvieron que cancelar varios días y en más de una ocasión.

El hecho de que casualmente las dos protagonistas estuvieran enfermas, despertaron las sospechas en algunos espectadores. Las quejas y el malestar las pusieron de manifiesto en las redes sociales, al igual que otros mostraban su comprensión con las actrices y les deseaban una pronta recuperación.

Fue a través de este canal, que GRITOS se percató del problema que existía entre Nina y los actores, con las condiciones del teatro a través de sus mensajes. “Desgraciadamente llevamos muchos días enfermos. Demasiados días pasando frío en el teatro. Son necesarias condiciones ambientales aceptables para hacer un trabajo de esta exigencia vocal. Os devolverán dinero. Yo hubiera preferido haber podido hacer función. Lo lamentamos profundamente yo y mis compañeros”, explicaba la cantante.

En otro de los tuits, Nina responde a un espectador con estas palabras: “Eso se soluciona con buenas condiciones ambientales para hacer nuestro trabajo” y esperaba que no tuvieran que suspenderse más funciones.

Los problemas de los artistas con el teatro

A pesar de que es evidente que el teatro no cumplía con las condiciones necesarias para los actores, GRITOS se ha puesto en contacto con Nina que ha explicado al respecto: “Éste es un problema de muchas salas, auditorios y teatros. Trabajamos en condiciones ambientales pésimas. Sufrimos frío y corrientes de aire en invierno si el teatro no reúne las condiciones y frío, en verano, por el exceso de aire acondicionado. Algún día espero que se comprenda que trabajamos con el cuerpo y la voz y necesitamos hacerlo en condiciones ambientales sostenibles”.

La cantante prefiere no entrar en polémicas y quedarse con lo positivo y la buena acogida que han tenido. “El público salía del teatro sacudido emocionalmente y agradecido de haber presencia una obra de esta calidad. Su libreto y partitura no dejan indiferentes a pesar de no ser un título conocido”.

Los nuevos proyectos de Nina

Además del teatro, Nina está volcada desde hace años en la labor docente en su centro NinaStudio, en el que imparte clases y cursos. “Este año además inicio mi labor como profesora de universidad e impartiré la asignatura de Educación Vocal en el Grado de Lopogedia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Ser profesora universitaria es un sueño cumplido que me ilusiona enormemente”.

Como persona creativa que es, Nina tiene entre manos un proyecto sobre la salud a través de la voz, que verá la luz en Internet a través de un portal y probablemente también publique un libro sobre este tema.

Nina: “Me hubiera encantado ser la directora de ‘OT’”

También hemos podido hablar con ella de ‘Operación Triunfo’, una edición que está teniendo un gran éxito, y en la que le hubiera gustado mucho participar. “Operación Triunfo ha vuelto a su esencia y en parte gracias a ese genial casting. Los concursantes tienen el perfil perfecto para que el programa funcione y la audiencia se enganche. Por supuesto me hubiera encantado ser la directora de la academia pero también entiendo que al programa le ha venido bien una renovación en muchos sentidos”.

A pesar de que Noemí Galera ha sido la elegida como directora de la academia, Nina sólo tiene buenas palabras hacia ella: “Noemí está fantástica, tal como es ella, divertida y rigurosa a la vez. Experta en el formato y en el medio. Nadie mejor que ella para desempeñar ese papel. El resto de profesores me parecen todos un acierto, especialmente Manu Guix que en esta edición tiene un protagonismo absolutamente merecido”.

Sus concursantes favoritos

Nina es una fiel seguidora de ‘Operación Triunfo’. Al preguntarle cuál es su concursante favorito, señala: “Tengo varios”. De Amaia destaca: “Es de otro planeta. Es un musicazo y una artista con mayúsculas y mi deseo es que no solo lo de en España sino a nivel internacional”.

De hecho, en las redes sociales, se pueden leer los elogios que les ha dedicado a varios de ellos.“El talento crea admiración, por eso todos la amamos y queremos ser como ella”, ha dicho de Maia. Mientras que de Agoney ha resaltado: “Sin duda es la mejor voz de ‘OT’”. Tras su expulsión no pudo contener su malestar: “En un concurso de voces, la más completa se queda fuera”.

La exdirectora de la academia explica que entre ‘OT 1’ y el de ahora han pasado 16 años y este tiempo se nota “en la forma de cantar de los concursantes, quienes, a un golpe de click han tenido un repertorio de músicas y voces como nunca antes otra generación tuvo. Casi todos los concursantes son músicos. Además de la voz, tocan algún instrumento y eso por supuesto se nota a nivel vocal en relación a la técnica. Huyamos de clichés y frases hechas y coloquemos a nuestros artistas en una zona de menos folklore y más reconocimiento justo”.

“Pondría más cuidado en el aspecto técnico”

Como aspectos positivos de esta edición, destaca “la mentalidad digital” y la aplicación propia que tiene el programa para poder estar informados y ver los contenidos que a uno le apetece ver. Como puntos negativos destaca: “Quizá pondría más cuidado en el aspecto técnico de la gala. No todas las voces se oyen en el plano en que deberían estar” aunque “el resultado final me parece de matrícula de honor”.

Por último, GRITOS ha querido saber si le gustaría formar parte de la próxima edición de ‘OT’, a lo que ha respondido: “Por supuesto. Me encantaría. Amo 'OT'. Significó mucho en mi carrera. Aunque también debo decir que si estar en ‘OT’ implica escoger entre televisión y teatro, me quedo con el teatro”.