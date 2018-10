Nieves Herrero confiesa que sufrió abusos sexuales cuando era niña

La periodista, de 61 años, ha revelado uno de los capítulos de su vida más duros hasta entonces desconocido. Nieves Herrero ha confesado este martes que fue víctima de abusos sexuales cuando era una niña por parte de un amigo de su padre.

Este horrible episodio sucedió cuando ella era una niña, de los 3 a los 5 años de edad: “Yo no comprendía nada. No comprendía lo que pasaba, pero me escondía cada vez que lo veía llegar. Él me decía que no lo contara a nadie. Que era nuestro secreto”, ha señalado en una entrevista para el diario ‘Publico’.

“Recuerdo sus manos y sus cosquillas”

Después ha continuado explicando: “De ese amigo, que por supuesto dejó de serlo en cuanto mis padres se enteraron, recuerdo sus manos y sus cosquillas. Sus cosquillas que no tenían que existir porque llegaban donde no tenían que llegar. Eran manos de plomo, manos que pesan. Desde entonces siento que hay manos de plomo que pesan en el alma”.

“Él me decía que no lo contara a nadie. Que era nuestro secreto”

Nieves Herrero no puede evitar temblar cuando vienen estos recuerdos a su memoria: “Fíjate que estoy temblando al contártelo. No hay derecho a que te roben la infancia de esa manera. No hay derecho a que lo más bello del mundo que es ser niña te lo estropeen de esa forma”.

A pesar de que durante todos estos años ha preferido dejar estos recuerdos a un lado, ha considerado que era el momento de contarlo. “Dicen que no se tiene memoria y conciencia de las cosas hasta los cinco años, pero yo recuerdo todo perfectamente. El cerebro no te engaña y te lo recuerda. Hasta que prefieres olvidarlo para evitar el daño”.

Las secuelas que le ha dejado

Cuando tuvo la valentía y fuerzas de contárselo a sus padres, lo hizo y no volvió a verlo. Sin embargo, se quedó con secuelas durante años: “Cada vez que se me acercaba un hombre me ponía una coraza. Me acordaba de él y reaccionaba así. Me convertí en una desconfiada. No soporto cuando me cogen y noto ciertas intenciones. Me pongo a la defensiva”.

La experiencia de la presentadora de ‘Madrid Directo’ le ha servido para estar alerta también con sus hijas, Blanca y Ana, fruto de su primer matrimonio con el productor Ángel Moreno. “Yo siempre les decía a ellas cuando eran pequeñitas que tuvieran cuidado con esas manos de plomo que molestan y que te hacen sentir miedo. Con los niños siempre estoy alerta. Los veo muy vulnerables. Me hice detectora de estos hombres de intenciones oscuras”.

El motivo por el que ha decidido contarlo ahora

Después ha continuado diciendo en la entrevista: “Por muy duro que sea lo que nos pase creo que el ser humano tiene la capacidad de seguir adelante, de no sentirnos culpables”.

Por último, Nieves Herrero ha querido explicar por qué ha decidido contarlo ahora: “Quiero sacarlo fuera porque además ya no hago daño a mis padres. Compartir es quitar peso a la conciencia, es denunciar y visibilizar un enorme problema de nuestra sociedad que tenemos que cortar de lleno. Cuando el horror te llega a casa y te hacen mayor de repente te lo quitan todo. Yo tuve suerte pero hay casos horribles. Yo tuve a mis padres y a mis tres hermanos que me protegieron como la hermana pequeña que era pero hay otras historias que me revuelven y donde los niños no tienen a una familia que les ayude y les cuide y puedan seguir viviendo sin quedarse rotos para siempre”.