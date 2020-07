Confirman la muerte de la actriz Naya Rivera: sus mejores momentos en 'Glee'.

Cinco días después de que hubiera desaparecido, la Policía del Condado de Ventura (California, EEUU) ha identificado el cuerpo de la actriz en el lago Piru, confirmando así la muerte de Naya Rivera, de 33 años.

La intérprete, que dio vida a Santana López en la serie 'Glee', salió a navegar el pasado miércoles con su hijo de 4 años, Josey Dorsey, y antes de morir ahogada, pudo salvar la vida del pequeño, fruto de su relación con su expareja, el también actor Ryan Dorsey.

Rivera había alquilado un bote para pasear con el menor el pasado 8 de julio. Ambos se metieron a nadar al lago, pero una corriente los arrastró, así que Naya empujó a su hijo para que llegara al bote, y después ella desapareció en el agua.

Al no aparecer su cuerpo en los primeros días, ya se temía lo peor. Cuando comenzaba el sexto día de búsqueda, las autoridades anunciaron que habían avistado un cuerpo cerca de la superficie que no portaba chaleco salvavidas y que posteriormente identificaron como el de Rivera, a quien llevaban buscando desde el miércoles 8 de julio en un lago al norte de Los Ángeles.

Según el sheriff, no hay indicios de "un acto criminal o suicidio", por lo que la hipótesis principal continúa siendo un desafortunado accidente.

Despedida en las redes con una canción que ella cantó: 'Si yo muero joven'

Varios compañeros de reparto en la serie de televisión 'Glee' se han unido a los familiares de la actriz este lunes para rezar por ella en la orilla del lago.

Los fans de 'Glee' la están despidiendo en las redes sociales con una canción, que en más de uno ha sacado una lágrima, que ella misma interpretó en la serie: 'If I die young'. La letra dice así: "Si muero joven, entiérrame en satén, tiéndeme una cama de rosas, húndeme en el río al amanecer, despídeme con la letra de una canción de amor". Una canción

Naya, Santana, fuiste una parte importante para mi identidad y seguridad como persona, fuiste un gran ejemplo con tu personaje en la serie Glee, gracias por marcar nuestras vidas de la mejor forma posible, descansa en paz Naya Rivera ❤️ pic.twitter.com/7jYfAOtqDH — Joaquín (@juice_number) July 14, 2020

La actriz alquiló un bote para navegar con su hijo

Rivera, de origen puertorriqueño y popular por aparecer en la serie de televisión 'Glee', alquiló un bote de recreo con su hijo de 4 años a primera hora de la tarde pero cuando ninguno de los dos regresó, un segundo barco localizó al menor solo y dormido sobre la embarcación con un chaleco salvavidas.

A partir de ese momento se produjo la llamada de emergencia tras la que más de 80 profesionales han tratado de rescatar -las primeras horas- y recuperar -después- el cuerpo en una operación para la que se han utilizado buzos, drones y un sonar de barrido dada la escasa visibilidad debajo del agua en el cuerpo de agua.

Aunque se desconocen las causas por las que Rivera murió ahogada, la Policía cuenta con el testimonio del menor, quien estaba ileso y contó que salió a nadar con su madre, quien no portaba chaleco y nunca regresó.

Tenía experiencia en el lago y su salvavidas lo dejó en la canoa

En la embarcación localizaron un chaleco salvavidas de talla adulta sin utilizar y las cámaras de seguridad del Lago Piru, una reserva de 500 hectáreas, grabaron el momento en el que madre e hijo salieron en la embarcación, algo que habían hecho con anterioridad.

"Ella tenía experiencia navegando en este lago", afirmó un sargento de Ventura días atrás.

El lago en el que Rivera desapareció en el Bosque Nacional Los Padres, una popular zona recreativa a 90 kilómetros de Los Ángeles a la que acuden numerosos visitantes para navegar, hacer deportes acuáticos y organizar acampadas.

Sin embargo la vegetación y la profundidad de las aguas dificultaron las labores de búsqueda e hicieron imposible que los buzos trabajaran de noche.

Ver esta publicación en Instagram I'd rather be here... Una publicación compartida de Naya Rivera (@nayarivera) el 14 Jul, 2019 a las 12:40 PDT

'Glee': una serie maldita

La muerte de Naya Rivera se suma a otra serie de sucesos trágicos que les ha ocurrido a algunos protagonistas de la serie 'Glee'.

La primera muerte de uno de sus protagonistas fue la de Cory Monteith (Finn Hudson), cuyo cuerpo se encontró en 2013 en un hotel de Vancouver. El fallecimiento del actor, de tan solo 31 años, se debió al abuso de sustancias, entre las que destacan el alcohol y la heroína.

Cinco años después, Mark Salling, quien daba vida al personaje de Noah 'Puck' y quien salió con Rivera un tiempo, se suició tras estar envuelto en una polémica en el que le declaraban culpable de pornografía infantil y de violación a su expareja.

Y el año pasado se destapó un caso de maltrato por parte de Blake Jenner (Ryder Lynn en 'Glee') a su expareja, que también era actriz de la serie, Melissa Benoist (Marley Rose).

Las redes recuerdas los mejores momentos de Santana

Los fans de la serie y de Naya Rivera, con raíces puertorriqueñas, están rindiendo tributo a la actriz, alabando su trabajo y su personaje, Santana López, que para muchos fue una fuente de inspiración como escriben en Twitter, por dar vida a una joven luchadora y con gran fortaleza.

Además su personaje era el de una lesbiana por lo que se convirtió en un icono para parte la comunidad LGBTIQ en un momento donde no había suficiente representación de mujeres lesbianas o bisexuales en los medios de comunicación.

Lo de Naya Rivera me tiene mal, en verdad que sí. Fue uno de los primeros personajes lésbicos que pude ver en televisión y sentir que alguien me entendía me hacía sentir parte de esto. ¡Qué descanse en paz y encuentre luz a donde sea que vaya! — Andrea Sierra 🔮 (@ikbenandrea) July 13, 2020

Esta fue una de las actuaciones que más me gustaron de Glee. El personaje de Santana ha sido con el que más identificada me he sentido en toda mi vida. A veces la vida te da una hostia como la que Santana le da a Finn al acabar esta actuación. Descansa en paz, Naya. pic.twitter.com/D0aulM0jvN — cris (@eilizwk) July 13, 2020

Siempre en mi cora Santana con mi REY en GLEE. La Isla Bonita - Ricky Martin y Naya Rivera. 🙏 pic.twitter.com/efVXJNH9zv — 🇦🇷 Piηi ➢ (@PiniAlvarezGuz) July 14, 2020

en vez de poner el video de if I die young, publiquen este todo se le ve feliz y lo talentosa que era, recuerden que ella no era Santana.recordemos a NAYA RIVERA pic.twitter.com/gUC4tgI2Mu — 🇲🇽Camiᵀʰᵉ ᵇᵃᵇʸ (@carodhdz28) July 13, 2020

De mis canciones favoritas de Naya en Glee, como Santana. Porque tu personaje ante todos los que seguimos Glee fue de una chica de gran rudeza, fortaleza y aceptacion.QDEP Naya Rivera 😭 pic.twitter.com/wOFZGVoMCx — Javier Garcia (@JaaviierGarcia) July 14, 2020

ya sé que todos se fueron inmediatamente con “if i die young” pero también hay que recordar “valerie”, la que nos probó que naya rivera era una de las mejores solistas de glee en aquel 2010, DEP pic.twitter.com/lT2Fb1qGhQ — 𝚕𝚎𝚢𝚕𝚊 𝚋𝚢 𝚎𝚛𝚒𝚌 𝚌𝚕𝚊𝚙𝚝𝚘𝚗 (@LeylaCardenas28) July 13, 2020

en mi caso, santana es de mis personajes favoritos de glee y uno con los que más pude conectar tanto por su historia como por su fortaleza, así como por su manera de decir siempre "this is who i am, fuck you". incluso hasta la fecha sigo escuchando valerie cada que puedo + — apático (@notherealkimk) July 14, 2020