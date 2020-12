Natalie Portman: "Haber sido sexualizada cuando era niña me quitó mi propia sexualidad"

Natalie Portman ha hablado sobre su sexualidad en el podcast Armchair Expert with Dax Shepard. La actriz ganadora de un Oscar por Cisne Negro ha asegurado que llevó mal desarrollarse en este sentido por su trabajo.

"Haber sido sexualizada cuando era niña me quitó mi propia sexualidad, porque me dio miedo", ha asegurado, matizando que se cerraba en banda a cualquier propuesta íntima para que la respetaran. Así, construyó "fortalezas" para protegerse de la atención no deseada.

Natalie Portman y su sexualidad: un camino difícil que recorrió sola

Portman, de 39 años, comenzó su carrera cuando era una cría. En su primera película, El profesional, interpretó a una niña huérfana que llega a declararse amorosamente a un sicario profesional mayor. Tras ello hizo el papel de una niña de 13 años, en Beautiful Girls, de la que se enamora otro hombre mayor que ella.

Todo esto le hizo desarrollar de forma diferente su sexualidad: "Mientras que a esa edad yo tenía mi propia sexualidad y mi propio deseo, y quería explorar cosas y ser abierto, a la vez no me sentía segura porque había hombres mayores interesados en mí".

Se cerró en banda para sentirse segura

Ello le hizo cerrarse en banda hasta dar la imagen de 'conservadora': "Muchísima gente tenía la impresión de mí de que era muy seria y conservadora, y me di cuenta de que yo misma cultivaba esa imagen conscientemente para sentirme más segura. Si alguien te respeta, no te hará sentir como un objeto".

Cuando fue creciendo, empezó a rechazar papeles en los que había escenas parecidas a los dos primeros filmes que rodó. De hecho, en 1997 rechazó el papel protagonista de Lolita, la adaptación del libro de Vladimir Nabokovse, que versa sobre un hombre de mediana edad que mantiene relaciones con un niña de 12 años.