Nacho Vidal, criticado por no apoyar con aplausos a los sanitarios: "Sólo hacen su trabajo"

Nacho Vidal intervino este martes enSálvame, a través de una videollamada, para dar su opinión sobre la epidemia del coronavirus. Las declaraciones del actor de cine porno fueron muy polémicas y criticadas en las redes sociales.

Vidal, de 46 años, no entiende que España aplauda a las ocho de la tarde a los sanitarios, como tantas otras personas.

Nacho Vidal no entiende los aplausos de las ocho a los sanitarios

"Me sorprendo cuando razono lo que está pasando y veo que a las ocho todo el mundo se pone a aplaudir. No quiero menospreciar a nadie, pero no entiendo por qué se sale a aplaudir por algo a lo que todos tenemos derecho, porque lo pagamos con nuestros impuestos. Somos nosotros quienes pagamos a policías, a bomberos, a médicos...", dijo.

No sé de quién salió la idea de salir a aplaudir a las ocho a todas estas personas que lo que están haciendo es su trabajo

"No tengo nada en contra, no sé de quién salió la idea de salir a aplaudir a las ocho a todas estas personas que lo que están haciendo es su trabajo. Cuando yo termine de hacer mi trabajo, por favor, que también me aplaudan", añadió.

Jorge Javier Vázquez no estaba de acuerdo con el actor: "Perdona, el trabajo de esas personas tiene otro componente, ellos se están jugando la vida y tú no. No podemos entrar en esa dinámica de si aplaudir o no. Estamos aplaudiendo a personas que se lo merecen".

Críticas a Nacho Vidal en redes sociales

Las palabras del actor han causado un gran revuelo en redes sociales, donde ha sido muy criticado. Recogemos algunos de los mensajes:

Nacho Vidal diciendo que estamos aplaudiendo a personas que únicamente están haciendo su trabajo, que tenemos derecho a sanidad y seguridad, que por qué nadie le aplaude cuando él hace su trabajoESTE SEÑOR ES GILIPOLLAS — Laaaauuuuraaaa 💫🧡 (@realitystas) April 21, 2020

Nacho Vidal debería mantener su boquita cerrada y aprender de facultativos médicos como este, que se juegan la vida a diario y aún mantienen la sonrisa. pic.twitter.com/VZPMnWPfJK — 🔻 Bob Estropajo 🔻 (@BobEstropajo) April 21, 2020

Nacho Vidal: “Se les está aplaudiendo (personal sanitario, bomberos..)por hacer su trabajo.Espero que se me aplauda también por hacer el mío” pues nada hoy a las 20 todos a aplaudir a un apamplao por follar en vez de a la gente que se juega la vida por salvarnos #EnCasaConSálvame — JOJO ✈️ (@gods_jojo) April 21, 2020

Nacho Vidal no entiende que los aplausos son de agradecimiento por todos aquellos que se están dejando la piel en cuidarnos a pesar de no tener todos los medios de protección para ello. — Sra.Pecas (@senorapecas) April 21, 2020

Según Nacho Vidal no debemos de aplaudir a los sanitarios porque hacen solo su trabajo y poco más, que porque no le aplaudimos a él cuando rueda las pornos. Se ve que algunos solo usan la cabeza de abajo. — Rᴇᴠᴏʟᴜᴄɪᴏɴ(ᴀ)🔻 (@RevolucionadoZ) April 21, 2020

Nacho Vidal, en esta crisis no sólo se paga a según qué gente por hacer su trabajo y hacerlo bien. Aplaudimos a mucha gente por su actitud. Por alargar turnos, por jugarse la vida, por dar cariño a personas que no tienen familiares cerca. Estás alejado de la realidad. pic.twitter.com/oKHV1aMSBC — Ana CCovaleda (@AnaCcovaleda) April 21, 2020

